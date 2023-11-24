İBB'den İstanbullulara uyarı: Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava bekleniyor

İstanbul’a hafta sonu soğuk ve yağışlı hava geliyor. Sıcaklıkların fırtına ile birlikte 4-8 derecelere kadar düşmesi beklenirken, yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

İBB AKOM verilerine göre İstanbul’da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden (0:00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10°C’lik ani sıcaklık düşmesi ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken, İstanbullulara da yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.