İBB'den İstanbul'un spor kültürünü değiştirecek etkinlik !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile birlikte şehre hareket getirecek ve koşu severlere yepyeni bir deneyim yaşatacak.

Etkinlik dizisi kapsamında ilk olarak 12 Ekim'de Caddebostan sahilinde İBB RunTOFD gece koşusu yapılacak. Her yaştan sporseverin katılımına açık olan koşu için kayıtlar başladı.

www.runtofd.istanbul adresinden alınan kayıtlar, 6 Ekim gecesine kadar ya da kontenjanlar dolana kadar devam edecek.

Toplam 1000 kişilik kontenjanı bulunan Caddebostan koşusu saat 21:00'da Suadiye sahilde bulunan Trafik Vakfı önünden başlayacak. Sporcular Kartal istikameti yönünde 2,5 kilometre koştuktan sonra geri dönerek 5 kilometrenin sonunda parkuru tamamlamış olacaklar. Koşunun ardından tüm katılımcılar için düzenlenecek çeşitli sahne programları ve şovlar ile etkinlik festival havasında geçecek.

Sporun birleştirici gücünü ortaya koyacak olan İBB RunTOFD koşuları sosyal bir organizasyon olarak da önemli bir görevi yerine getirecek. Etkinliğe katılacak her sporcu aynı zamanda omurilik felçlilerine ve engellilere destek olacak. Koşulara ödenecek kayıt ücretleri, TOFD tarafından engelli bireylerin ve sporcuların aktivitelerinin desteklenmesine aktarılacak.

İBB RunTOFD toplamda altı etaptan oluşacak. Caddebostan etabının yanı sıra Fatih Tarihi Yarımada ve Belgrad Ormanı’nda “uyumakoş” mottosuyla gece koşuları; Polonezköy Tabiat Parkında ve yine Belgrad Ormanlarında “uyankoş” mottosuyla sabah koşuları düzenlenecek.

Serinin en heyecanlı etabı ise Maltepe'de başlayıp Büyükada’da sona erecek olan, Ada Vapuru'na yetişemeyenlerin yarış dışı kalacağı "geçkalmakoş" mottosuyla yapılacak Adalar Koşusu olacak. Serinin tüm etapları, parkurlar ve katılım koşulları gibi detaylı bilgilere de www.runtofd.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.