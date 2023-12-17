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İBB'den kadınlara marangozluk eğitimi

İBB'den kadınlara marangozluk eğitimi
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İBB, kadınlara marangozluk eğitimi vermeye başladı. Atölye çalışmaları kapsamında, kadınlara temel marangozluk becerileri kazandırılması amaçlanıyor. Kadın Marangoz Atölyesi başvuruları ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı amaçlayan İBB Kadın Marangoz Atölyesi projesini hayata geçirdi. Atölye sonunda kadınların gündelik yaşamda ihtiyaç duydukları basit ahşap onarım ve yapım becerilerine sahip olması amaçlanıyor.

 BAŞVURULAR İSTANBUL SENİN ÜZERİNDEN

Eğitimler tek gün, saat 10:00 -15:30 arasında olacak şekilde veriliyor.

4 ayrı başlıkta verilen dersler kapsamında;

-Temel Malzeme Tanıtımı (Ahşap, MDF, Sunta vb.),Farkları ve Kullanım Alanları

-Temel El Aletleri ve Kullanım Becerileri Geliştirme (Dekupaj, İşkence, Freze vb.)

-Temel Uygulama Teknikleri (Birleştirme, Cilalama, Yapıştırma, Çizme, Tadilat vb.) ( Dolap kulp – menteşe montajı )

-Basit Ahşap Yapımı (Tabure, Raf, Ayakkabılık, Çerçeve vb.) eğitimleri veriliyor.

 4 Ekim’den bu yana düzenlenen 8 atölyeye toplam 85 kadın katıldı. Eğitime katılan kadınlara, Temel Marangozluk Becerileri Giriş Eğitimi belgesi veriliyor. Kadın Marangoz Atölyesi’ne, İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvuru yapılabiliyor. 

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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