İBB’den Karanfilköy’de ‘Çevreye duyarlı’ dönüşüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ve İmar AŞ, Beşiktaş ilçesinin Karanfilköy bölgesinde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm sürecini başlattı. Tahliye edildikten sonra çevreye duyarlı asbest sökümü yapılan yapıların yıkımına devam ediliyor. Öte yandan yıkım çalışmalar sokak hayvanları ve doğa gözetilerek sürdürülüyor.

İBB Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan “İstanbul Yenileniyor” platformu kapsamında riskli yapıların dönüşümüne devam ediliyor. Beşiktaş ilçesinin Karanfilköy mahallesinde de yıllardır beklenen kentsel dönüşüm sürecinin çok önemli adımları atılıyor. Son olarak 22 Kasım 2022’de gerçekleşen İBB Meclisi’nden bölgeye ait imar planları oy birliği ile geçti. Mevcutta 900 hak sahibinin olduğu ve 695 konut ile 79 dükkan olmak üzere toplam 774 bağımsız birimden oluşan bölgede saha tespit çalışmaları yapıldı ve ardından bilgilendirme ofisi açıldı. 12 Aralık 2022’de ise riskli yapıların yıkımına başlandı. Yerinde dönüşüm modeliyle hayata geçirilecek olan projede hak sahipleri eski ve depreme dayanıksız yapılar yerine, güvenilir ve çevreyle uyumlu projeden ev sahibi olacaklar. Uzlaşma oranının yüzde 94’e ulaştığı bölgede görüşmelere devam edilirken, hedef yüzde yüz uzlaşı ile kısa süre içinde temel atmak.

“ASBEST YOĞUNLU EN YÜKSEK BÖLGE”

Karanfilköy’de süren çalışmaları yerinde inceleyen KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt 44 bağımsız yapının yıkımın başlamasıyla sürecin devam ettiğini belirterek, “Şu anda altmış beş tane toplamda yapının tahliyesini tamamladık. Ruhsatlarımızı aldık. Yıkım ve tahliye süreçlerimizde asbest sökümlerini yapıyoruz. Bu zaten yasal bir zorunluluk. Olmasaydı bile yapıyorduk. Karanfilköy bölgesi asbest yoğunluğu bakımından, şu ana kadar uzmanların bize söylediği en yoğun asbestin bulunduğu bölge. Asbest sadece bulunduğu alana değil, çevresine de çok ciddi zararlı. O anlamda da bu dönüşüm kıymetli. İki tane bağımsız birimin yıkımı. Yaklaşık 3-4 dakika sürdü. Bir de yapısı sonunda bu kadar kırılgan olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. O yüzden bu dönüşüm İstanbul için çok ama çok önemli ve örnek bir iş.” dedi.

“ÇEVREYE VE SOKAK CANLILARINA SAYGILI PROJE”

Yıkımdan sokak hayvanlarının etkilenmemesi için çok titiz çalıştıklarını belirten Kurt, “Karanfilköy bölgesi gecekondulaşacak şekilde geliştiği için özellikle de sokak hayvanlarının birçoğunun barındığı bir alandı. Biz bu hayvanlarımızın bu alandan koparmamak adına mahalledeki hayvan severler, hak sahiplerimiz, Beşiktaş Belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, KİPTAŞ ve yüklenici firma olarak ve bölgedeki bazı STK'larla bir araya geldik. Ve buradaki özellikle kedileri toparlattırıyoruz. Veterinerlik. Hizmetlerinden faydalandırıp daha sağlıklı hale getirip, hem kısırlaştırma, hem çift takma süreçlerini yürütüyoruz. Bölge baktığınızda çok ağaçlık bir bölge. Bu ağaçların bazıları korunmaya değer ağaçlar. Bunlarla ilgili de üniversiteler tarafından hazırlattığımız raporlarla buradaki ağaçların depresesiyle ilgili süreçleri yöneteceğiz. Bunu da kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Çünkü biz tüm projelerimizde çevreye ve orada yaşayan canlılara saygılı bir süreç yönetmek istiyoruz.”

Farklı noktalarda başlayacak kontrollü yıkımlarla 44 yapının 29’unun yıkımı tamamlandı. Ayrıca tahliye edilen yapılar asbestli malzemelerin tespiti ve bertarafının ardından yıkım programına dahil ediliyor.