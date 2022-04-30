İBB'den ''Karbonsuz ve akıllı şehir'' olma yolunda büyük adım

İBB, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına yenisini ekledi. İstanbul, AB Komisyonunun iklimle mücadele konusundaki çağrısına kabul edilen 100 şehirden biri oldu. “Misyon Şehri” markası alan İstanbul, 2030 yılına kadar AB fonuna hak kazandı. Sadece 2022 – 2023 yılları arasında AR - GE faaliyetlerine ayrılan fon 370 milyon Euro.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avrupa Birliği Komisyonu (AB) tarafından kurulan “Şehirler Misyonu”nun iklimle mücadele konusundaki çağrısına, geçtiğimiz Ocak ayında başvurdu. Çağrıya toplam 377 şehir katıldı. İstanbul ise kabul edilen 100 şehirden biri oldu.

Başvuruda bulunan şehirler; iklimle mücadeledeki uyum kapasiteleri, politikaları, proje ve taahhütleri değerlendirilerek seçildi. Türkiye’den İstanbul ve İzmir’in de yer aldığı şehirler arasında; Barcelona, Madrid, Oslo, Glasgow, Bristol, Saraybosna, Stockholm ve Helsinki de bulunuyor.

İBB TARİHİNİN EN BÜYÜK FONU

İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda “100 İklim-Nötr ve Akıllı Şehir” çağrısına kabul edilen İstanbul, önemli bir fona hak kazandı. İklimle mücadele ve uyum konusunda yürütülecek tüm projeler, “Şehirler Misyonu” platformu tarafından fonlanacak. Sadece 2022 – 2023 yılları arasında AR - GE faaliyetlerine ayrılan fon 370 milyon Euro. Platform, ayrıca her bir kent için teknik, finansal ve mevzuat desteği de sağlayacak.

2030 YILINA KADAR KARBONSUZ VE AKILLI ŞEHİR HEDEFİ

Süreç boyunca, kentin iklimle uyumlu hale gelebilmesi için uzun soluklu politikalar da belirlenecek. Halihazırda karbon salınımını artıran sanayi tesislerinin rehabilite edilmesi, yer altı sularının temizlenmesi gibi pek çok spesifik sorunların da çözümü için ek fonlar sağlanacak. 2030 yılına kadar karbonsuz ve akıllı şehir olma taahhüdünde bulunan İstanbul, diğer şehirle birlikte dünyaya da emsal oluşturacak.

Çağrıya kabul edilen kentler, ilerleyen süreçte “İklim Şehri Sözleşmeleri” üzerinde çalışmaya başlayacak. “İklim Şehri Sözleşmeleri, şehirlerin 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne (karbonsuz şehir) ulaşmasına yönelik proje ve yatırım planı oluşturacak. Bu programlar, AB Misyon Platformunun yardımıyla yerel paydaşlar ve vatandaşlarla birlikte oluşturulacak.

AB ŞEHİRLER MİSYONU HAKKINDA:

AB Komisyonu, toplumların karşı karşıya olduğu büyük zorlukları ele almak ve bu zorlukları bertaraf edebilmek amacıyla, gerçekçi, ölçülebilir, araştırma ve inovasyona dayalı çözümler geliştirmek üzere “Misyonlar” adı verilen platformları devreye aldı. Toplam beş ana konu etrafında toplanan platformlardan biri de Şehirler Misyonu platformu.

100 İKLİM-NÖTR VE AKILLI ŞEHİR HAKKINDA:

İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu (kısaca Şehirler Misyonu) kapsamında, 2030 yılına kadar iklim nötrlüğün sağlanmasına yönelik 100 Avrupa şehrine destek verilmesi planlanıyor. Her bir kent için özel olarak teknik, finansal ve mevzuat desteği verilecek. Seçilen kentler, uluslararası koordinasyon ağı desteklerinden faydalanacak ve kentlerin uluslararası görünürlüğü artırılacak.

Kentlerin sözleşme sürecinin parçası olarak; özellikle InvestEU / Yatırım AB Programı, EIB / Avrupa Yatırım Bankası, Adil Geçiş Fonu, Kurtarma ve Esneklik Tesisi, AB Bölgesel Kalkınma Fonu, Dijital Avrupa Fonu, özel banka ve diğer sermaye piyasaları aracılığıyla daha geniş finansmana erişim imkanı bulmalarına yardımcı olunacak.