İBB'den koronavirüs için 35 özel ambulans

11 Mart’tan beri Türkiye’de de yayılan ve bugüne kadar 359 kişide saptanan, dört kişinin de ölümüne yol açan korona virüsü salgınına karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni önlemler aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Görünmeyen bir düşmanla savaş halindeyiz” dedi.

100 ADET DEZENFEKTE İSTASYONU KURULACAK

“İBB olarak kentte dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bile bırakmayacağız” diyen İmamoğlu, aralarında taksi, dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için İstanbul’un çeşitli noktalarına, 100 adet dezenfekte istasyonu kurulacağını açıkladı. Şoförleri istasyonlara davet eden İmamoğlu, yer duyurularının daha sonra yapılacağını söyledi.

7/24 ULAŞIM HİZMETİNE GEÇİCİ ARA VERİLECEK

“Maalesef yaşamı biraz yavaşlatmak ve bireysel izolasyonun artırmasını sağlamak zorundayız.” diyen İmamoğlu, kendi döneminde başlatılan hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetini geçici olarak durdurduklarını açıkladı. İmamoğlu, “Bu hizmeti gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamını kolaylaştırmak ve İstanbul’un sosyal hayatına katkı sunmak için getirmiştik. Şimdi ise korunmamız lazım.” ifadelerini kullandı. Ayrıca toplu taşıma kullanımında yüzde 60’ların üzerinden azalma olduğunu belirten İmamoğlu,” İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz” dedi ve yeni tarifelerin vatandaşlara duyurulacağını ekledi.

Risk grubundaki 60 yaş üstü vatandaşlara başta toplu taşıma araçları olmak üzere toplu alanlardan uzak durulması ve mümkün olduğunca evde izole olunması uyarısında bulunan İmamoğlu, “İBB’nin 35 adet ambülansı, korona virüsüne karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak. Belediyemizi ilgilendiren bir ihtiyacınız olursa, lütfen çağrı merkezimizi arayın” ifadelerini kullandı. İmamoğlu konuşmasını, “Değerli İstanbullular, bu zor günler elbet geçecek. Her şey, inanın güzel olacak. Sakın umudunuzu yitirmeyin. Moralinizi yüksek tutun” diyerek bitirdi.