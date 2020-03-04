İBB'den Metrobüs duraklarına el dezenfektanları yerleştirdi

Hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı toplu ulaşım araçlarında önlemler alan İBB,bünyesinde görevli personellere taşıma hizmeti sağlayan servis araçlarını da belli periyotlarla dezenfeksiyon işlemine tabi tutuyor. İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan bu işlemler ile 600 araç, düzenli aralıklarla temizleniyor. Profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, gümüş iyon teknolojisi ile insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılıyor.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Salgın hastalıklar, dünyada ve ülkemizde, kış aylarının getirdiği mevsim koşullarıyla birlikte artışa geçiyor. Virüslerin en çok yayılma riski taşıdığı ortak kullanım alanlarının temizliği, bu nedenle çok önem taşıyor.

İBB, her gün 5 milyon İstanbullunun kullandığı toplu ulaşım araçlarındaki rutin temizlik işlemlerini, koronavirüs salgını nedeniyle sıklaştırdı. Bünyesindeki kapalı alanlara da aynı dezenfeksiyon işlemlerini uygulamaya başladı. İBB’ye ait ibadethaneler, kültür merkezleri ve diğer bütün faaliyet alanları, olası salgın riskine karşı dezenfekte ediliyor.

METROBÜS İSTASYONLARINA EL DEZENFEKTANI

Tüm otobüsleri düzenli olarak dezenfekte eden İETT, metrobüs istasyonlarının girişlerine de vatandaşların el hijyeni için dezenfektan cihazları yerleştiriliyor. Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane,Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılacak. Bin kullanımlık dezenfektan cihazları, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Biten solüsyon yeniden tamamlanarak el hijyeninin korunmasında devamlılık sağlanacak.