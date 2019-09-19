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  4. 19 Eylül 2019 08:01

İBB'den o görüntülere yalanlama!

Hükümete yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalında yayınlanan İSPARK'ta çalışan görevliyle ilgili videoya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi.

İBB'den o görüntülere yalanlama!
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Habere göre İSPARK görevlisi kendisine “Boş yer var mı?” sorusunu soran sürücüye “Gabar’da da var, Kato’da da var” cevabını veriyor. Bu sözler için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçlayan habere açıklama yapıldı.

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, “Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında bir İSPARK çalışanına ait video, İBB’ye yönelik asılsız iddialar eklenerek güncelmiş gibi servis edilmiştir. Yapılan incelemede videonun 1,5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş ve disiplin soruşturması başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

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