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İBB’den öğrencilere ücretsiz soru bankası

İBB’den öğrencilere ücretsiz soru bankası

İBB, YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere destek amacıyla 100 bin özel soru bankası kitabı bastırdı. Soru bankaları ücretsiz dağıtıldı. İçinde deneme sınavlarının da bulunduğu kitaplar İstanbul meydanlarında ücretsiz dağıtılmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliğini her kesime taşımak için lise giriş ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere özel ücretsiz soru bankası kitapları dağıtıyor. Test kitaplarının fiyatları el yakarken İBB, öğrencilere destek vermek için 100 bin adet lise ve üniversiteye giriş sınavlarına yönelik iki kitap hazırlandı.

İMAMOĞLU: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Sınava girecek öğrencilere seslenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Önümüzdeki sınavlara hazırlanmak için çok çalıştığınızı, geleceğe dair çok güzel hayaller kurduğunuzu biliyoruz. Bu hayallere ulaşmanıza yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız” dedi.

ULAŞMAK KOLAY

Test kitapları, İstanbul Meydanlarındaki çözüm merkezlerinden ve İBB’ye bağlı kütüphanelerden temin edilebiliyor.

Etiketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu ibb
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