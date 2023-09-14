İBB'den öğrencilerle ilgili İstanbulkart kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin ulaşım ve alışveriş sırasında kullandığı İstanbulkart'la ilgili bir karar aldı. Gelişmeyi duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, ayrıntıları paylaştı.

Okulların açılmasının ardından öğrencilerin ulaşım ve alışverişte kullandığı İstanbulkart'la ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aldığı kararı duyurdu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak belediyenin kararını duyurdu.

Gökce, eylül ayı boyunca öğrencilerin İstanbulkart ile İstanbul Kitapçısı’nda yapacağı her alışverişte yüzde 25 nakit indirim karta geri yükleneceğini, ilk kez İstanbulkart’a giriş yapan öğrencilerin özel QR kodla 9 kez ödemeye 10 kez geçiş yapabileceğini ve otomatik ödeme talimatı veren öğrencilerin yaptığı her talimatın yüzde 10’unu İBB'nin karşılayacağını duyurdu.