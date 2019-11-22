İBB'den Öğretmenler Günü'ne özel indirimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel yansımalarından İBB Sosyal Tesisleri, en özel ve özverili mesleklerden birini icra eden öğretmenlerimizi özel günlerinde unutmadı.

Sosyal Tesisler her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü dolayısıyla; geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimizi 23 ve 24 Kasım tarihlerinde, aileleri ile birlikte yüzde 20 indirimli olarak ağırlayacak.

Emekli öğretmenleri de kapsayan indirim uygulaması; Arnavutköy, Avcılar, Beykoz Koru, Beykoz Sahil, Çamlıca, Dragos, Fethipaşa, Florya, Gözdağı, Haliç, İstinye, Kasımpaşa, Küçükçekmece, Safa Tepesi, Sultanbeyli Gölet ve Cihangir Sosyal Tesisleri’nin restoran bölümlerinde geçerli olacak. Kurum kimlik kartı ibraz edilerek yararlanılacak olan indirim, 8 kişiye kadar yüzde 20, 8 kişiden fazlası içinse yüzde 15 olarak uygulanacak.

İBB İştiraki KÜLTÜR AŞ de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 20-27 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden alışverişlerde büyük indirim uygulamaya başladı.

Seçili kitaplarda yüzde 65’e, kırtasiye ve hediyelik ürünlerimizde yüzde 50’ye varan indirim kampanyası büyük ilgi görüyor.

Kampanyalar aşağıdaki adreslerde:

#İstanbulKitapçısıMağazaları

www.istanbulkitapcisi.com

www.hediyemistanbul.com