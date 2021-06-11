İBB'den Prof. Dr. Haydar Baş Sokağı'na onay

Bağımsız Türkiye Partisi’nin merhum genel başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın ismi İstanbul Bakırköy’de bir sokağa verildi.

CHP’li Bakırköy Belediyesi, geçen yıl 14 Nisan 2020’de Hakk’a yürüyen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın isminin Florya’daki “Avcılar” sokağına verilmesini teklif etti.

Şenlikköy Mahallesi’ndeki Avcılar Sokağı merhum Prof. Baş’ın evinin de olduğu merkezi konuma sahip bir nokta.

Yasa gereği cadde, sokak ve meydanlara isim verilmesi Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olduğu için teklif İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sunuldu.

İBB Harita Müdürlüğü, teklifle ilgili dosyayı 14 Kasım 2020 tarihinde İBB Meclisi’ne gönderdi. Meclis de teklif dosyasını 14 Aralık 2020 tarihinde Harita Komisyonu’na havale etti. 3 ay komisyonda bekleyen Prof. Dr. Haydar Baş ile ilgili dosya, geçen cuma günü İBB Meclisi’nde görüşüldü.

İBB Meclisi onay verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi söz konusu teklifi oybirliğiyle kabul etti.

Kabul edilen kararda şöyle denildi:

“Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde bulunan ‘Avcılar Sokağı’ isminin ‘Prof. Dr. Haydar Baş Sokağı’ olarak değiştirilmesi talebi incelenmiş olup; teklif edilen Avcılar Sokağı’nda etkilenebilecek çok adres olduğundan Florya Caddesi ile Fuat Paşa Sokağı ve Yamaç Sokağı’nın kesiştiği yere kadar olan kısmın ‘Avcılar Sokak’ olarak bırakılması ve Avcılar Sokağının Yamaç Sokağı ve Fuat Paşa Sokağı kesişiminden itibaren Yeşilköy Caddesi’ne kadar olan kısma teklif edilen ‘Prof. Dr. Haydar Baş Sokağı’ isminin verilmesi, tadilen uygun görülmüştür.”