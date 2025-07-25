İBB’den Sancaktepe’ye Spor Yatırımı: Safa Tepesi Spor Tesisi Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sancaktepe ilçesi Safa Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak modern bir spor kompleksine dönüştürdü. Yılın 365 günü hizmet verecek şekilde tasarlanan tesis, düzenlenen törenle halkın kullanımına sunuldu.

Açılış törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin katıldı. Törende yapılan konuşmalarda, tesisin özellikle gençlerin spora yönelmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

“Gençlerin geleceği, bizim boynumuza emanettir”

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, gençlerin sporla buluşmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

“Gençlerimizin geleceği için endişelendiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan korumak ve potansiyellerini sporda başarıya dönüştürmek hepimizin görevi. Bu yüzden Ekrem Başkanımızın spor vizyonunu her ilçeye taşıyoruz. Gençlerin geleceği, bizim boynumuza emanettir.”

Aslan, tesisin yıllık kullanım kapasitesinin 50 binden 130 bine çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, sporun şehrin güvenliği ve yaşanabilirliği açısından da önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Başkan Yeğin: “Halkımızın sporla buluşması için önemli bir adım”

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise yaptığı konuşmada İBB ile yürütülen iş birliğinin önemine değinerek,

“15 aydır Sancaktepe’ye gece gündüz hizmet ediyoruz. İBB’nin ilçemize kazandırdığı bu tesis, halkımızın sporla buluşması adına çok kıymetli bir adım. Çalışmalarımızın en büyük şahidi, yine Sancaktepe halkıdır,” ifadelerini kullandı.

Yenilenen Tesis Dört Mevsim Hizmet Verecek

Eskiden yalnızca açık halı saha, basketbol sahası ve tenis kortu bulunan Safa Tepesi Spor Tesisi; yenileme çalışmaları kapsamında tamamen kapalı alanlara dönüştürüldü.

Yeni haliyle tesis;

2 kapalı halı saha

2 kapalı tenis kortu

2 tenis antrenman duvarı

ile donatılarak yaz-kış spor yapılabilecek bir merkez haline getirildi. Böylece bölge halkı ve sporcular, yılın her döneminde modern koşullarda spor yapma imkanına kavuştu.

İBB’nin Spor Vizyonu Büyüyor

Konuşmasında İBB’nin spor alanındaki yatırımlarını da paylaşan Nuri Aslan, 2019 öncesinde 45 olan tesis sayısının bugün 72’ye, gelecek hafta açılacak Yenisahra Stadı ile birlikte 73’e ulaşacağını söyledi.

2024 yılı içinde 225 binden fazla öğrenci ve 900 binden fazla İstanbullu İBB spor tesislerinde sporla buluşturuldu. Ayrıca kız futbol takımları, Haliç Su Sporları Merkezi’nin yenilenmesi ve Maltepe’deki atletizm pisti gibi projelerle spor altyapısı güçlendirildi. İstanbul’un 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacağı, 2036 Olimpiyat Oyunları için adaylık sürecinin sürdüğü de belirtildi.

Yapılan protokol konuşmaların ardından yapılan Kurdele kesimi ile Safa Tepesi Spor Tesisleri hizmete açıldı.Açılışın ardından İBB Başkan vekili Nur Aslan ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tesisi gezerek genç sporcularla bir araya geldi.