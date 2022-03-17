İBB’den savaş bölgesine insani yardım

İBB, Rusya – Ukrayna Savaşı nedeniyle zor günler yaşayan bölge halkına insani yardım gönderecek. İBB Meclisi, Ukrayna’nın Odessa şehri ile mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Polonya’nın Varşova şehrine insani yardım gönderilmesini oy birliğiyle onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Rusya – Ukrayna Savaşı nedeniyle zor günler geçiren, soğuk ve açlıkla mücadele eden bölge halkına yardım elini uzatıyor.

İBB ile kardeş şehir protokolü bulunan Ukrayna’nın Odessa Belediyesi, temel tıbbi malzeme, ilaç ve gıda ile insani yardım malzemeleri talebini yazılı olarak iletti.

Savaştan kaçan Ukraynalı mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Varşova Belediyesi de aynı şekilde İBB’den; geçici barınma yerlerinde kullanılacak yatak, battaniye, astar, nevresim ve temizlik ürünleri talebinde bulundu.

İBB Meclisi, Ukrayna’nın Odessa şehri ile Polonya’nın Varşova şehrine askeri malzeme içermeyen insani yardım gönderilmesini oy birliğiyle onayladı. Gönderilecek malzemeler ile miktarı İBB Yönetimi tarafından belirlenecek.