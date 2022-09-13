İBB’den şehit çocukları ve yetimlere destek

İBB’nin İstanbullu çocukların eşitlenmesi için hayata geçirdiği ‘Sen Oku Diye’ projesine başvurular başladı. Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin eğitimleri için sağlanan destek ile 100 bin kişiye 500 TL maddi katkı sağlanacak. ‘Sen Oku Diye’nin başvuruları 9 Ekim’e kadar ‘İstanbul Senin' mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu destek ve imkanları geliştirmeye devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliği sunmak için şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrenciler için gerçekleştirilen ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteğine başvurular başladı. 100 bin öğrenciye 500 TL maddi katkı sunulacak desteğe başvurular 9 Ekim 2022’ye kadar açık olacak.

‘Sen Oku Diye’ eğitim desteği ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yapılacak. Öğrenci ve öğrenci yakınlarına maddi katkı sunmayı hedefleyen ‘Sen Oku Diye’ye başvuruları istanbulsenin.istanbul/ibb adresinden gerçekleştirilecek.

İstanbul’da ikamet etme şartının arandığı destekten faydalanmak için istenen ‘Başvuru Genel Koşulları’na https://senokudiye.ibb.istanbul/ adresinden ulaşılabilir.