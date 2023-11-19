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İBB'den Şile'ye 94 personel ve 38 araçla müdahale

İBB'den Şile'ye 94 personel ve 38 araçla müdahale
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İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İBB komutalarına gelen 3.399 ihbara müdahale edildi. Özellikle bugün Şile ve Ağva’da genelinde denizin kabarması ve derelerin yükselmesine bağlı olarak taşkınlar ve su baskınları meydana geldi. İBB ekipleri bölgeye ivedilikle müdahale ederken 94 personel, 38 araç ve iş makinesi, 1 varisco, 3 motopomp, 4 dalgıç pompa ile çalışmalar sürdürülüyor.

İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapan soğuk ve yağışlı hava halen etkili olmaya devam ediyor. Sistem nedeni ile Cumartesi (dün) 14 dereceler civarındaki sıcaklıklar bu sabah saatlerinde (06.00) 2 derecelere kadar gerilerken yağışlar il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü. Cumartesi gününden itibaren etkili olan yağışlar neticesinde İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 100 kg aralığında yağış kaydedildi.

ŞİLE VE AĞVA’DA TAŞKIN VE SU BASMALARINA MÜDAHALE EDİLDİ

Bugün kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Şile ilçesi geneli ve Ağva’da denizin kabarması ve derelerin yükselmesine bağlı olarak özellikle deniz ve dere seviyesine yakın yerlerde taşkınlar meydana geldi, bazı ev ve işyerlerini su bastı. İBB ekipleri (İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm) bölgede 94 personel, 38 araç ve iş makinesi, 1 varisco, 3 motopomp, 4 dalgıç pompa ile müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İBB komutalarına gelen 3.399 ihbara müdahale edildi. Özellikle bugün Şile ve Ağva’da genelinde denizin kabarması ve derelerin yükselmesine bağlı olarak taşkınlar ve su baskınları meydana geldi. İBB ekipleri bölgeye ivedilikle müdahale ederken 94 personel, 38 araç ve iş makinesi, 1 varisco, 3 motopomp, 4 dalgıç pompa ile çalışmalar sürdürülüyor.

İKİ GÜNDE 3399 İHBAR

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle dün sabah saatlerinden itibaren İBB komutalarına gelen 3.399 ihbara (su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi, direk, tabela devrilmesi, tehlike arz eden parça vb.) İBB ekipleri tarafından müdahale edildi. Hâlihazırda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

YAĞIŞLAR İSTANBUL’U TERK EDİYOR

Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde fırtına (60-100km/s) ile birlikte etkili olan yağışların akşam saatlerine (16.00) doğru bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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