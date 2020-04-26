İBB'den sokağa çıkma yasağı sonrası ek sefer kararı

İBB, 27 Nisan Pazartesi günü yaşanacak olası yoğunluğa karşı otobüs, metrobüs ve metro seferlerine ek seferler konulacağını duyurdu.

YÜZDE 20'DEN FAZLA ARTIŞ

İBB, 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen bu hafta sonu toplu taşıma kullanımında, geçen haftaya göre yüzde 20'den fazla artış oluğunu belirtti.

EK SEFER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Sokağa çıkma yasağı kararına rağmen bu hafta sonu toplu taşıma kullanımında geçen haftaya göre %20'den fazla artış gözlenmiştir. 4 günlük yasağın ardından 27 Nisan Pazartesi günü yaşanacak olası yoğunluğa karşı otobüs, metrobüs ve metro seferlerine ek seferler konulmuştur.''