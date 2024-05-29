İBB'den Tarihe Işık Tutan Belgesel

İBB, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan İstanbul'un önemli bir figürünü konu alan yeni bir belgeselle izleyicilerin karşısına çıktı. "Fatih Sultan Mehmet: Doğu ve Batı'nın Ötesinde" adlı belgesel, Venedikli ressam Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresinin hikayesi üzerinden Fatih'in çok yönlü kişiliğini ve İstanbul'un fethinin ardındaki liderlik vasıflarını gözler önüne seriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını öne çıkaran yeni bir belgesel ile izleyicilerle buluşuyor. "Fatih Sultan Mehmet: Doğu ve Batı'nın Ötesinde" adlı bu belgesel, Venedikli ressam Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresinin hikayesini anlatırken, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in çok yönlü kişiliğini ve İstanbul'un fethindeki liderlik özelliklerini de derinlemesine inceliyor.

İSTANBUL SANAT'TA GÖRKEMLİ GALA

Belgeselin galası, Haliç Tersanesi'nde bulunan ve Bellini'nin ünlü tablosunun sergilendiği İstanbul Sanat'ta gerçekleşti. Galaya, İBB yetkilileri, belgeselin yapım ekibi ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

İSTANBUL TEMALI BELGESEL SERİSİNİN SON HALKASI

Medya A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sibel Karakurt, bu belgeselin İstanbul'u farklı yönleriyle ele alan bir dizi belgeselin sonuncusu olduğunu belirtti. Daha önce İstanbul'un lezzetlerini, renklerini, mimarisini ve dini yaşamını konu alan belgeseller de hazırlayan Medya A.Ş., bu yapımları İBB'nin dijital platformlarında yayınlayarak geniş kitlelere ulaştırıyor.

FATİH SULTAN MEHMET'İN ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİ MERCEK ALTINDA

Belgesel, Fatih Sultan Mehmet'in sadece bir askeri lider olmadığını, aynı zamanda bir bilim insanı, sanatsever ve düşünür olduğunu da vurguluyor. İstanbul'un fethinin yanı sıra, Fatih'in kültürel ve bilimsel alanlardaki katkıları da belgeselde detaylı bir şekilde anlatılıyor.

BELLİNİ'NİN TABLOSUYLA TARİHE YOLCULUK

Belgeselin merkezinde yer alan Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresi, dönemin sanat anlayışı ve Fatih'in Batı dünyasıyla olan ilişkileri hakkında önemli ipuçları sunuyor. Belgesel, bu tablonun hikayesi üzerinden izleyicileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

İBB'DEN KÜLTÜRE DESTEK

İBB'nin bu tür kültürel projelere verdiği destek, şehrin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. "Fatih Sultan Mehmet: Doğu ve Batı'nın Ötesinde" belgeseli de bu amaca hizmet eden değerli bir yapım olarak öne çıkıyor.