İBB'den tiyatro sanatçıları ve çalışanları için atölyeler açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyete geçen Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme Uygulama Merkezi (ÇGSM), İstanbul’da üreten tüm tiyatro sanatçıları ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için atölye programı başlatıyor. ÇGSM/ATÖLYE adıyla verilecek eğitimlerde, mesleki uzmanlık alanlarında ücretsiz buluşmalar,iç eğitimler ve toplumla çok yönlü ilişkiyi destekleyen çalışmalar yapılacak. Tüm atölyelerin Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi stüdyolarında gerçekleştirileceği programa son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

YENİ PROJE TİYATROCULAR İÇİN

ÇGSM, kentin kültür sanat hayatına yeni soluk getirecek projelerini gerçekleştirmeye başladı. “Yeni Yazarlar Projesi Atölyesi”nin ardından, ÇGSM/ATÖLYE programıyla da sahne sanatlarında çalışan herkese yeni bir pencere açmaya hazırlanıyor. Geleceğin tiyatrosuna uzanmak isteyenler için, bugünün tiyatrosunu, iç eğitimi, toplumla çok yönlü ilişkiyi destekleyen çalışmalar yapmayı amaçlıyor.

Programa başvurular e-posta yoluyla yapılacak. Adayların özgeçmiş (CV) ve başvuru formunu cgsm.atolye@ibb.gov.tr adresine yollamaları gerekecek. Mart 2020 atölyeleri için son başvuru tarihi 28 Şubat 2020 Cuma olarak belirlendi.

Atölye kontenjanları sınırlı sayıdadır. Atölye sorumlularının, başvurular arasında ön eleme yapma hakkı bulunmaktadır.

Eğitmenler ve Atölye Programları

Filiz Sızanlı

" Yaşlı Bakım Merkezleri İle Beden Ve Yaşlılık Odaklı Projeler”

9 Mart Pazartesi, 14:00-17:00

10 Mart Salı, 10:00-12:30

23 Mart Pazartesi, 14:00-17:00

24 Mart Salı, 10:00-12:30

Filiz Sızanlı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra, 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Tiyatro Araştırma Laboratuvarı bünyesinde çeşitli dans ve tiyatro projelerinde yer aldı. 2000 yılında Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında bulundu. 2001-2005 yılları arasında Fransa’da Devlet Sanatçısı olarak Montpellier Ulusal Koreografi Merkezi’nde Mathilde Monnier ile çalıştı. Bu süreçte ayrıca Emmanuelle Hyunh, Mustafa Kaplan ve Jann Marussich, Julie Nioche’un projelerinde dans etti. 2002 yılında Mustafa Kaplan ile birlikte “Taldans”ı kurdu. 2013-2015 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde, Eskişehir Şehir Tiyatroları’nda ve 2017 yılından beri MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı‘nda dans ve hareket derslerinde beden ve mekân ilişkisi üzerine eğitim vermektedir. 2018 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Modern Dans Bölümü’nde yüksek lisansa başlamıştır.

Fulya Peker

“Tragedyanın Doğuşu / Antik Beden – Antik Metin”

5, 12, 19, 26 Mart Perşembe, 12.00 - 16.00

Fulya Peker, New York ve İstanbul’da çalışmalarını sürdüren bir tiyatro ve performans sanatçısıdır. New York’ta fiziksel ve vokal araştırmalara yoğunlaşan deneysel tiyatro alanında Richard Foreman, John Zorn, Robert Ashley, Katsura Kan, David Michalek ve Object Collection gibi tanınan sanatçıların eserlerinde sahne almıştır. Peker, deneysel tiyatro çalışmalarını kurucusu ve sanat yönetmeni olduğu Katharsis Performance Project ile disiplinlerarası performans araştırmalarını yine kurucusu olduğu Modern Mythologies Project ile sürdürmektedir. Tercümeleri, şiirleri ve deneysel tiyatro üzerine yazdığı makaleleri, hem Amerika’da hem de Türkiye’de yayınlanmıştır. Lisansını Tiyatro (H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı); yüksek lisansını Tiyatro, Tarih, Edebiyat ve Eleştiri (Brooklyn College/CUNY) programlarında tamamlamış olan Peker, halen Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders vermekte, uluslararası alanda performanslar ve workshoplar sunmaya devam etmektedir.

Berna Çelikkaya

“Robert Lepage Ti̇yatrosunda Oyun Yazarlığı ile Teknoloji̇ Kullanımı İlişkisi”

20 Mart Cuma, 13:00

Berna Çelikkaya, Kadir Has Üniversitesi Film Drama tezli yüksek lisansından 2015 senesinde mezun olmuş ardından Toronto Üniversitesi Drama, Tiyatro ve Performans Çalışmaları bölümünden burs alarak ikinci yüksek lisansını da orada 2017 senesinde bitirmiştir. Toronto Üniversitesi’nde aynı alanda doktoraya başlamış ve tez aşamasında çalışmalarına ara vermiştir.