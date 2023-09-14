İBB'den TÜVTÜRK hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT ve Halk Otobüslerinin TÜVTÜRK standartlarında kontrol edilebildiği 10 muayene istasyonu kurdu.

İBB tarafından yapılan açıklamada, İETT ve Halk Otobüslerinin TÜVTÜRK standartlarında kontrol edilebildiği 10 muayene istasyonu kurduğu ve 11 bine yakın aracın muayene edildiği istasyonlar sayesinde, arıza kaynaklı sefer aksamaları azaldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İETT garajlarında TÜVTÜRK standartlarında 10 muayene istasyonu kurduk. Halk Otobüsleri dahil 11 bine yakın aracın muayenesini gerçekleştirdik, arıza sebebiyle oluşan sefer aksamaları azaldı" dedi.

Öte yandan TÜVTÜRK araç muayenelerinde yaşanan sıkıntıları azaltmak için yeni düzenlemelere gitti. Araç muayenenizin sorunsuz ilerlemesini istiyorsanız kesinlikle egzoz gazı emisyon ölçümünüzü yaptırmanız gerekmektedir. Bu işlemi sabit istasyonlarda veya yetkilendirilmiş gezici istasyonlarda yapabilirsiniz.

TÜVTÜRK'ün yaptığı duyuruda, "Yalnızca seçilen tarih içerisinde bulunan hafta programını görüntüleyebilirsiniz. 77 şehirde bulunmakta olan gezici istasyonlar yalnızca randevu ile hizmet vermektedir" sözlerine yer verdi.

Muayene girecek araçlar için ilk önce seyyar araç muayene istasyonları önemli bir şeydir fakat egzoz gazı emisyon ölçümü yapan başka bir yetkili ölçüm istasyonu bulunuyorsa bu hizmeti seyyar araç muayene istasyonlarından alamayacaksınız.

Muayene girecek araçlar seyyar araç muayene istasyonlarında yalnızca otomobil değil traktör muayenesi de yapılabilecek. Diğer araçlar ise sabit araç muayene istasyonlarında yaptırmak zorundadır. Araç muayenesi oldukça önemlidir. Bu sayede güvende kalırsınız. Seyyar araç muayene istasyonları ile hem kolay bir şekilde hem de hızlı hizmet alabilirsiniz.