İBB'den üniversiteli adayı gençlere rehberlik hizmeti

İBB, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. İstanbul’un 21 meydanında kurulan tercih platformları ve 2 mobil araçla, gençlere en doğru tercihi yapmaları için yardım edecek. Meydanlara gelemeyenlere de Alo 153 hattıyla hizmet verecek.

Üniversite adayı gençlerin heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla da gençlerde tercih heyecanı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 5 – 13 Ağustos tarihleri arası olarak açıklanan üniversite tercih dönemi için ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek. Adayların tercih maratonunda en iyi ve doğru seçimi yapabilmeleri için 4 Ağustos’tan itibaren İstanbul’un meydanlarında misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

21 MEYDANDA DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ

İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, YKS’ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlayacak. İstanbul’un 21 meydanında 190 kişi ile hizmet verilecek. Merkezlerde; gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık yapılacak.

DOĞRU TERCİH İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ANLATILACAK

Puan ve diğer sayısal sonuçlarla birlikte adayların ilgi alanları, eğitim için başka bir şehirde yaşama istekleri, yetenekli oldukları alanlar, tercih yapacakları şehrin ulaşım imkanları ve daha birçok etken üniversite tercihlerini belirleyen konular arasında yer alıyor. İBB’nin Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ndeki uzman rehberler tarafından bu kriterlere de dikkat çekilecek. Tercihlerini yapmadan önce seçecekleri üniversitelerin ve bölümlerin kendilerine uygun olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunulacak.

TELEFONLA DA HİZMET VERİLECEK

Üniversite adayları, 13 Ağustos 2021’e kadar her gün 10.00 ve 19.00 saatleri arasında meydanlardaki merkezlere gelerek destek alabilecek. Sabit hizmet noktalarının yanında 2 mobil Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi de olacak. İstanbul’da meydanlara gelemeyenler İBB Beyaz Masa’nın Alo 153 numaralı telefonunu arayarak destek alabilecek, 0212 153 00 00 numaralı telefonla da Türkiye’nin her yerinden İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ne ulaşabilecek. Engel, hastalık veya herhangi bir nedenle meydanlara erişmeyenler de Alo 153’ü arayarak destek alabilecek. Gerekli duyulması durumunda İBB ekiplerinin evlerine gelerek kendilerine yüz yüze destek vermelerini de talep edebilecek. Ayrıca tüm adaylar tercih.ibb.istanbul adresinde yer alan tercih sistemini kullanarak listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecekler.

Geçtiğimiz yıl 30 binin üzerinde gencin destek aldığı İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nin bu yıl bulunduğu noktalar ise şunlar:

AVRUPA YAKASI

1. Aksaray Meydan (Fatih)

2. Bağcılar Meydan

3. Bakırköy Meydan

4. Beylikdüzü Meydan

5. Beşiktaş Meydan

6. Esenler Meydan

7. Esenyurt Meydan

8. Gaziosmanpaşa Meydan

9. Sultangazi Meydan

10. Şirinevler Meydan (Bahçelievler)

11. Şişli Meydan (Cevahir AVM Önü)

12. Taksim Meydan (Beyoğlu)

ANADOLU YAKASI

1. Beykoz Meydan

2. Çekmeköy Meydan

3. Kadıköy Meydan (Rıhtım)

4. Kartal Meydan

5. Pendik Meydan

6. Sultanbeyli Meydan

7. Şile Meydan

8. Ümraniye Meydan

9. Üsküdar Meydan

MOBİL TERCİH DANIŞMA MERKEZLERİ

1. Silivri Meydan

2. Eminönü Meydan