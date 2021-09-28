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İBB'den üniversitelilere maddi destek

İBB'den üniversitelilere maddi destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi üniversitelerine maddi destekte bulunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi üniversitelerine maddi destekte bulunacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere 3 bin 200 liralık eğitim desteği verilecek.

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından, İBB’nin öğrencilere vereceği maddi desteğe ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, başvuruların 5 Ekim’de başlayacağını duyurdu. Ongun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İBB, bu yıl da ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine 3 bin 200 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvurular 5 Ekim’de başlıyor.”

Etiketler destek İBB
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