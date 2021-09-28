İBB'den üniversitelilere maddi destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi üniversitelerine maddi destekte bulunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi üniversitelerine maddi destekte bulunacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere 3 bin 200 liralık eğitim desteği verilecek.

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından, İBB’nin öğrencilere vereceği maddi desteğe ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, başvuruların 5 Ekim’de başlayacağını duyurdu. Ongun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İBB, bu yıl da ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine 3 bin 200 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvurular 5 Ekim’de başlıyor.”