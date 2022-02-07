İBB'den yeni tasarım merkezi açıldı: Botter

İBB tarafından restorasyonu tamamlanan Botter Apartmanı, Casa Botter adıyla tasarım merkezine dönüştürüldü.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB tarafından restorasyonu yapılan Botter Apartmanı'nın Casa Botter adıyla tasarım merkezine dönüştürüldüğü duyurdu.

Polat, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren Botter Apartmanı tüm İstanbulluların. Yok oluşa terk edilmiş Botter Apartmanı, İBB Miras eliyle UNESCO Tasarım Şehri İstanbul’un Tasarım Merkezi’ne dönüşüyor.