İBB'den ''Yeni yıl hediyeniz askıda fatura olsun'' çağrısı

Dayanışma konusunda dünyaya örnek olan Askıda Fatura uygulaması ile 2 yılda 300 bin aile sevindi. Halen 13 bin fatura askıda bekliyor. Yeni yılda ihtiyaç sahiplerine hediye vermek isteyen hayırseverler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısına kayıtsız kalmadı.

Son 4 günde 500 bin TL tutarında su ve doğal gaz faturası ödendi. Askıda fatura yardım ağı genişleyerek, aile destek, eğitim, anne-bebek ve ulaşım alanını da içine aldı. Bugüne kadar yapılan yardımların toplam rakamı 98 milyon 277 bin 405 TL’yi buldu. Bu rakam her geçen gün artmaya devam ediyor. https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinde yardım rakamının sayacı anlık olarak paylaşılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) pandemi döneminde hayata geçirdiği Askıda Fatura uygulaması 2023’de de devam edecek. Faturalarını ödeme zorluğu çeken İstanbullular için “Mutlu Yıla Geri Sayım” sloganı ile 25 Aralık 2022’de duyurusu yapılan yeni yıl kampanyasında askıya konulan 18 bin 629 faturadan, 5 bini ödendi.

YENİ YIL HEDİYESİ OLARAK GÖNDEREBİLİRSİNİZ

Sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenler bunun yerine ihtiyaç sahibi bir kişinin faturasını ödeyebilecek. Alan el veren eli görmeyecek. Dileyenler sevdikleri adına veren el olacak. Veren el, hayırsever olduğunu sevdiğinden aldığı yeni yıl tebrik mesajıyla öğrenebilecek.

DERİNLEŞEN KRİZDE YARDIMLAR GENİŞLETİLDİ

Geçim sıkıntısı yaşayanlar için yardım paketleri genişletildi. Hayırseverler, https://askidafatura.ibb.gov.tr üzerinden Anne-Bebek, Aile Destek, Eğitim Destek, Ulaşım Destek paketleri üzerinden yardıma muhtaç vatandaşların yaşam mücadelesine destek olabiliyor. Askıda Fatura üzerinden şu zamanda kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen desteğin tutarı 29 Aralık 2022 tarihiyle 98 milyon 277 bin 405 TL’yi buldu. Rakam her geçen saat yeni bir hayırseverin askıdaki faturayı ödemesiyle artıyor.

DÜNYADA SES GETİRDİ

“Askıda Fatura” kampanyası, en son 2021 yılı ‘Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazanarak 1 milyon dolar ödüle layık görülmüştü. Dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu yarışmada, İstanbul, Avrupa’dan Paris ve Londra, Amerika’dan New Orleans gibi şehirlerin de bulunduğu birçok dünya kentini geride bırakarak uluslararası bir başarı elde etmişti.