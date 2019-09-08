İBB'den Yenikapı açıklaması: ''Yıllık 50 milyon TL'lik tasarruf sağlandı''

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı’da sergilenen İBB’nin ihtiyaç fazlası 730 aracını basın mensuplarına gösterdi. Erkut burada yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Bugün itibariyle toplamda bin 247 araç sistemden çıkmıştır ve bu sayede de yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlanmıştır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf yaklaşık 250 milyon lirayı bulmaktadır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı Miting Alanı’nda toplanan İBB’nin ihtiyaç fazlası 730 aracını basın mensuplarına gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hem 31 Mart, hem de 23 Haziran seçimleri sırasında sık sık gündeme getirdiği, ‘israfla mücadele ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde’ İBB’nin ihtiyaç fazlası araçlarının Yenikapı’da sergilendiğini belirten Yavuz Erkut, “Kamuoyu, bu tartışmaların neticesinde seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte, ihtiyaç fazlası araçları görmek istemiştir. Netice itibariyle yaptığımız çalışmalar kapsamında şu an alanda gördüğünüz 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir” dedi.

İKİ SEÇİM ARASI ARAÇLARI İADE ETTİLER

Yapılan incelemeler neticesinde Nisan, Mayıs ve Haziran ayları arasında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiği bilgisine ulaştıklarını kaydeden Erkut konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Başkanımızın sık sık dile getirdiği israf ve tasarruf kavramlarıyla ilgili söylemleri sonrası bir evvelki yönetimin de tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını azalttığı düşünüyoruz. Sonuç olarak, 31 Mart sonrası toplamda yüzde 20 seviyesinde, bin 247 araç sistemden çıkarılmıştır. Yani İBB ve bağlı kuruluşlarındaki her 5 araçtan 1’i sistemden çıkmıştır. İade edilen bin 247 aracın yıllık kira gideri ortalama fiyatlar üzerinden yaklaşık 35.750.00 TL, yakıt gideri de 13.750.000 liradır. Toplamda yılda 49,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf yaklaşık 250 milyon lirayı bulmaktadır.”

1700 ARACIN TAKİP SİSTEMİ KAPATILMIŞ

Yürüttükleri çalışmalar sırasında çok dikkatli davrandıklarını, istismara yol açmamak ve kimsenin hakkını yememek için özenli çalıştıklarını vurgulayan Erkut, “Ancak veri ve kayıtların uyumsuzluğu çalışmaların uzamasına neden oldu. Hala üzerinde çalışmayı sürdürdüğümüz alanlar mevcuttur. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve iştiraklerimizde araç takip sistemi bulunmaktadır. Yapılan incelemede, 2-20 Haziran tarihleri arasında, yani 2.seçimin öncesinde 1.700 aracın takip sistemi ya kapatılmış ya da verilerinin silindiği belirlenmiştir. 1 Haziran günü sistemde takip edilen araç sayısı 2089, 23 Haziran günü sistemde takip edilen araç sayısı 2109’dur. Ancak, 2 Haziran - 20 Haziran tarihleri arasında sinyal alınan araç sayısı ortalama 399’dur. Bu tarihler arasında bin 700 aracın nerede olduğu bilinmemektedir. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da incelememiz devam edecek ve tespitler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır” diye konuştu.

YILLIK 50 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANMIŞTIR

Mevcut araçlarla hizmetlerin ‘etkin havuz yönetimi’ ile daha da verimli olarak sürdürüleceğini ifade eden Yavuz, “Bugün itibariyle toplamda bin 247 araç sistemden çıkmıştır ve bu sayede de yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlanmıştır” dedi.

Açıklamanın ardından Yavuz Erkut, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Bunun bir şov olduğu ifade ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?" şeklindeki sorusuna Erkut, "Bu israfla mücadele dönemidir. Başkanımızın da defalarca dile getirdiği gibi kaynağı tasarrufla sağlayacağız. Bunun bir zarar değil, kamuya bir fayda olduğunu, tasarruf edilen kaynaklarla daha iyi hizmet edeceğimizi düşünüyorum" diye yanıtladı

"Buraya getirilmeyen araçların kaç tanesi makam aracı kaç tanesi hizmet aracı olarak kullanılıyor" şeklindeki bir soruya da Yavuz Erkut şu yanıtı verdi:

"Yasal mevzuatta makam aracı yok. Hiçbir belediyede yok. Bunların hepsi hizmet aracı. Yaklaşık 4 bin 500 civarında hizmet aracımız var. Bunun sahada çalışanları da yoğunlukta. Dolayısıyla ilk başta söylediğim gibi toplam rakama baktığımızda yüzde 20 civarında tasarruf yapıyoruz. Güvenlik ve protokol adına tabi ki, bir takım araçlar sistemde var. Ancak genel standart şu anda devam eden ihalenin çerçevesinde bize gelen imkanlarla belirlenmiş standartla gidiyoruz. Her yıl sonunda ihaleler yenileniyor. Bu çerçevede yeni standartlar belirlenecek."