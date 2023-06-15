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  4. İBB'den YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İBB'den YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İBB'den YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
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17-18 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, belgelerini göstererek İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YKS, 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü, sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. İki ayrı günde gerçekleşecek YKS oturumlarına toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

Her iki sınav günü için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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