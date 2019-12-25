İBB’den yurttaşlara Kanal İstanbul çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, tartışmalı Kanal İstanbul projesi hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Kanal İstanbul projesine itiraz için çok sayıda yurttaşın itiraz ettiğini belirten Ongun, resmi itirazın ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılabildiğinin altını çizdi.

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın açıklama yapacağının bilgisini paylaşan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

Şehrine sahip çıkan İstanbullulara teşekkürler...

Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz için çok sayıda vatandaşımız İBB'den bilgi talebinde bulunmuştur. Resmi itiraz ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılabilmekte, konuyla ilgili yarın Başkan @ekrem_imamoglu açıklama yapacak. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 24, 2019

Günün anketi:

Hükümetin "Çılgın Proje" olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesi yapılsın mı yapılmasın mı ? — HABER3.com 🇹🇷 (@haber3com) December 23, 2019

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, önceki dönemde İBB-Ulaştırma Bakanlığı-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan ve mahkemelik olan ‘Kanal İstanbul işbirliği protokolü’nden çekildiklerini açıklamıştı.

İmamoğlu, 6 aylık bilançoyu gazetecilerle paylaştığı toplantıda ‘çekilme kararını’ şöyle dile getirmişti:

* 2018 yılında İBB'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı ile bana göre usule uygun olmayan bir şekilde imzalanmış olan işbirliği protokolünden biz çekiliyoruz. Bu kararımız nettir. Çekildiğimizi her iki bakanlığa yazılı olarak iletmiş durumdayız. Protokol yetkisiz bir imzayla devreye sokulmaya çalışılmıştır.

* Kanal İstanbul'un birçok detayını açıklayacağım toplantıyı 25 Aralık Çarşamba günü saat 09:30'da Saraçhane İBB binasında yapacağım. Burada size Kanal İstanbul ile ilgili bir fotoğraf çekeceğiz ve hukuksuz protokolün tüm detaylarını paylaşacağız.

* Bunun içinde ÇED raporunda olması gereken, yazılıp geri çekilen ya da yazılan bir raporun ‘sehven yazılmıştır' deyip başka bir raporun yollanması gibi süreçleri çok önemsiyoruz. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Çarşamba günü İstanbulluların aydınlanacağı önemli bir gün olacak.