İBB'nin 19 Mayıs konserinde sahne alacak sanatçılar belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Maltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği kutlamalara katılacak sanatçılar belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik programını açıkladı.
Kutlamalar için Maltepe'yi adres gösteren İBB, konserde yer alacak sanatçıları da duyurdu.
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