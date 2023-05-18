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  4. İBB'nin 19 Mayıs konserinde sahne alacak sanatçılar belli oldu

İBB'nin 19 Mayıs konserinde sahne alacak sanatçılar belli oldu

İBB'nin 19 Mayıs konserinde sahne alacak sanatçılar belli oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Maltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği kutlamalara katılacak sanatçılar belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik programını açıkladı.

Kutlamalar için Maltepe'yi adres gösteren İBB, konserde yer alacak sanatçıları da duyurdu.

HADİSE
MURDA
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ
DJ BURAK YETER
SENA ŞENER
SKAPOVA
KUM

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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