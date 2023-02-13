İBB'nin 2 gemisi Hatay'da göreve başladı

İBB’nin deprem felaketini yaşayan Hatay ve çevresinde görev yapmak için yola çıkardığı, Orhangazi ve Osmangazi gemileri İskenderun Limanı’na ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketini yaşayan Hatay’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasını ziyaret etti. Depremde hasar gören Antakya’daki AFAD binasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelen İmamoğlu, acılı vatandaşlardan gelen sorun ve talepleri iletti. Antakya’dan Kırıkhan’a geçen İmamoğlu, deprem için oluşturulan lojistik merkezi ve barınma alanında Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve depremzedelere taziyelerini iletip, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kırıkhan’dan İskenderun’a geçen İmamoğlu, yardımsever bir işletme sahibi tarafından tahsis edilen ilçeye hakim bir noktadaki alana kurulan İBB Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcıları Gürkan Alpay ve Murat Yazıcı’dan merkez ve çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nin yine İskenderun’da kurduğu, içinde kütüphaneden çocuk oyun alanına kadar birçok hizmeti barındıran çadır kenti de ziyaret etti.

ORHANGAZİ VE OSMANGAZİ HATAY’A ULAŞTI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’tan yapılan hizmetlerle ilgili bilgi alan ve depremzedelerin sorunlarını dinleyen İmamoğlu’nun ilçedeki son durağı, İskenderun Limanı oldu. İBB, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, afetzedelere destek olmak ve yaraları sarmak için, her biri 1.200 yolcu kapasiteli Osmangazi ve Orhangazi gemilerini önceki gün İstanbul’dan yola çıkartmıştı. İmamoğlu; barınma, sağlık, rehabilitasyon ve kreş hizmetleri sağlamak üzere tasarlanan Orhangazi gemisini, demirlediği İskenderun Limanı’nda ziyaret etti. İmamoğlu’na her iki gemiyle ilgili bilgi veren Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, atıl durumda kalarak İDO tarafından İBB’ye devredilen gemileri Hatay için yaşam alanı olarak planladıklarını söyledi.

250 KİŞİLİK BİR EKİPLE 24 SAATTE HAZIRLANDI

Gemilerden Orhangazi feribotunun yaşam alanı, Osmangazi’nin ise transfer amaçlı planlandığını belirten Dedetaş, “Özellikle sağlık, rehabilitasyon ve kreş hizmetlerini profesyonel personelimizle yürüteceğiz. Samandağ ve Antakya’da dışarıda yaşayan vatandaşlarımız gemimizde misafir edilecek. Ne kadar kalmak istiyorlarsa Orhangazi gemisinin içindeki yaşamları devam edecek. Transfer olmak istiyorlarsa, Osmangazi gemisi ile liman planlamalarını yapacağız. Gemileri 250 kişilik bir ekiple 24 saatte hazırladık. Temizlik, güvenlik, mutfak, sağlık hizmetleri ile geminin kendi personeli toplam 109 kişi hizmet verecek” dedi. Dedetaş’ın verdiği bilgilere göre; Orhangazi gemisinde 3 öğün, bin 200 kişilik yemek çıkartabilecek. Gemide; mutfak, duş ve tuvaletler, revir ve psikolojik danışma odaları, bir tanker yakıt yer alıyor. Gemi içerisinde deprem felaketinden etkilenen çocuklar için de oyun alanları oluşturuldu. Gemide mürettebat, sağlık personeli, psikolog, şoför, mutfak personeli, güvenlik personeli ve kreş öğretmeni ile toplam 109 personel afetzedelere destek olacak.

“OSMANGAZİ TAHLİYELERE BAŞLADI”

Gemiyi gezen, görev yapacak personelle sohbet eden ve gemide misafir edilen depremzedelerin acısına ortak olan İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında, “Çok hayırlı, değerli bir iş oldu. Bu feribotta insanlarımızı ağırlayacağız, konuk edeceğiz. Sağlığından giyimine, kuşamına, hijyeninden yemesine, içmesine onlara fırsat tanıyacağız. Çok da güzel olacak bu. Diğer feribotumuzla insanları nakledeceğiz. İlk çalışma yapılmış galiba. Ege'ye ve İstanbul'a devam edecek şekilde. Güzel bir iş oldu. Emeği geçen, fikrinden buraya gelişine kadar, bütün çalışma arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BURADA EMİN ELLERDESİNİZ”

35 günlük ikiz bebekleri Gülsüm ve Göktuğ ile İBB gemisinde barınma olanağına kavuşan çiftle konuşan İmamoğlu, depremzedelere, “Burada emin ellerdesiniz. Hep beraber onları iyileştireceğiz. Yolları açık olsun. Onlar bizim için çok büyük umut. Onun için moralinizi yüksek tutun. Hep beraber ayağa kalkacağız. Allah bağışlasın” sözleriyle destek verdi. İmamoğlu mesai arkadaşlarına, “Burası çok özel bir yer. Emeğinize sağlık gerçekten. Bu özel halini, bizim gerçekten özel ihtiyacı olan insanlarımıza yaşatmamız lazım. Bunu siz koordine edeceksiniz” sözleriyle teşekkür etti.