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İBB'nin 5 iştirakine Uluslararası İş Güvenliği ödülü

İBB'nin 5 iştirakine Uluslararası İş Güvenliği ödülü
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İş sağlığı güvenliği ve refah yönetimi konularında dünyanın önde gelen kuruluşlarından British Safety Council (BSC) tarafından 2025 International Safety Awards (Uluslararası İş Güvenliği) ödülleri açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 iştirak şirketi, BELBİM AŞ, KÜLTÜR AŞ, İSPARK AŞ, İSBAK AŞ, İSTELKOM AŞ BSC Uluslararası İş Güvenliği ödüllerinin sahibi oldu.

İngiltere Merkezli British Safety Council tarafından düzenlenen İş Sağlığı & Güvenliği ve Refah yönetimi alanındaki dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen BSC Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde "İş Kazasız İstanbul" hedefi ile çalışan İBB iştirakleri ödüllendirildi. Dünyadan binlerce, Türkiye’den 350’den fazla şirketin başvurduğu programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinin sorumluluk alanlarında iş sağlığı & güvenliği ve refah gelişimi süreçlerinin sağlanması ve geliştirilmesi adına gerçekleştirdiği çalışmalar başarılı bulundu. Ödül jürisi tarafından yapılan değerlendirmede BELBİM AŞ ve KÜLTÜR AŞ en üst kategori olan “Distinction” kategorisinde; İSPARK AŞ, İSBAK AŞ, “Merit” kategorisinde, İSTELKOM AŞ de “Pass” kategorisinde ödül aldı.

Böylece son 3 yılda 13 farklı İBB iştiraki; bir tanesi Dünya İSG Sektör ödülü, sekiz tanesi en üst düzeyde olmak üzere toplamda 16 adet BSC Uluslararası İş Güvenliği ödülü kazanmış oldu ve İBB iştirakleri Türkiye’de yerel yönetim alanında öncü ve lider konumunu sürdürdü.

Ödül alan İBB iştirakleri, sürekli olarak takip ettikleri ve uyguladıkları iş sağlığı & güvenliği ve refah yönetimi konusundaki yasal gerekliliklerin üzerinde; birçok değişim, dönüşüm ve dijitalleşme projelerinin desteklediği "İş Kazasız İstanbul" hedefi ile süreçlerini yönettiler. Risk ve fırsat analizleri, İSG de kültür gelişimi projeleri, İSG de farkındalık çalışmaları, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışabilmesi için yapılan uygulamalar ve sürdürülebilir İSG ve Refah yönetimi yaklaşımı ile yürütülen yazılım ve altyapı destekli eğitimler ile jüri ve program beklentilerini karşıladıkları ve ispatladıkları için ödüle layık görüldüler.

Ödül alan şirketlerin uygulamaları farklılaşmakla birlikte jüri, özellikle yapay zekâ tabanlı iş sağlığı ve güvenliği kültür anketi çalışmalarını çalışma sahalarında güçlü yönler arasında görerek değerlendirmelerini yaptı. Ayrıca jüri tüm bu çalışmalara ilave olarak, iştirak şirketlerinin çalışanlarının refah gelişimi noktasındaki gereksinim ve aksiyonları önceleyen “Being Well Together “projesini farklılaşan bir değer olarak kabul ve takdir etti.

2025 YILI

BELBİM- 2025- ISA Distinction
KÜLTÜR – 2025- ISA-Distinction
İSBAK – 2025 ISA Merit
İSPARK-2025 ISA Merit
İSTELKOM-2025 ISA Pass

2024 YILI

İSTON  2024- ISA Distinction
İSTGÜVEN 2024- ISA Distinction
İSTAÇ 2024 -ISA Distinction 
BELBİM 2024 -ISA Merit,

2023 YILI 

İSFALT 2023- ISA Distinction ve Dünya İSG Sektör Ödülü
ŞEHİR HATLARI 2023- ISA Distinction
METRO İSTANBUL 2023- ISA Distinction
İSTAÇ 2023 -ISA Merit
SPOR İSTANBUL 2023- ISA Merit
İSTANBUL ENERJİ 2023- ISA Merit

İş sağlığı güvenliği ve refah yönetimi konularında dünyanın önde gelen kuruluşlarından British Safety Council (BSC) tarafından 2025 International Safety Awards (Uluslararası İş Güvenliği) ödülleri açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 iştirak şirketi, BELBİM AŞ, KÜLTÜR AŞ, İSPARK AŞ, İSBAK AŞ, İSTELKOM AŞ BSC Uluslararası İş Güvenliği ödüllerinin sahibi oldu.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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