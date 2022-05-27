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İBB'nin acı günü! İmamoğlu: ''Çok acılı ve öfkeliyiz''

İBB'nin acı günü! İmamoğlu: ''Çok acılı ve öfkeliyiz''

Şişli’de bir kişinin, eski kız arkadaşı ve onun sevgilisini öldürüp intihar ettiği olayla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından, “Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin gitsin artık” açıklamasında bulundu.

Etiketler ekrem imamoğlu şişli
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