İBB'nin alt yapı yatırımları sayesinde denizle kara birleşmedi

İstanbul’da iki gündür etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle metrekareye 20 ila 110 kg arasında yağış düştü. İBB ekipleri 5.309 personel, 2.019 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale etti.

Yoğun yağışlara rağmen, İBB’nin son dönemdeki alt yapı yatırımları sayesinde, öndeki yıllarda mal ve can emniyetini tehdit eden boyutlarda sorunların yaşandığı 120 noktada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Önceki yıllarda, çok daha az yağışta sular altında kalan Üsküdar’da taşkın yaşanmadı, denizle kara birleşmedi.

İSTANBUL CİDDİ YAĞIŞ ALDI

İstanbul’da önceki gün etkili olan fırtına (60-100km/s) dün öğle saatlerinde gücünü kaybederken, dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur neticesinde farklı bölgelerde metrekareye 40 ila 122 kg aralığında yağış kaydedildi.Yağışlar, Sarıyer’de 121,4 kg, Beykoz’da 108 kg, Beylikdüzü’nde 104,2 kg ve Çekmeköy’de 100,7 kg olarak ölçüldü.

HER ŞEY ÇOK FARKLIYDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5.309 personel, 2.019 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale etti. Aralıksız yoğun yağışa rağmen İBB’nin alt yapı yatırımları sayesinde, İstanbul genelinde olumsuz bir tablo ile karşılaşılmadı. Bir dönem sel ve su baskınlarıyla anılan İstanbul gelenindeki 120 noktada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Üsküdar ve çevresine 12 saatte metrekareye 100 kg’dan fazla yağış düşmesine rağmen, taşkınlar caddeleri esir almadı.

ALT YAPIYA YAKLAŞIK 40 MİLYAR TL YATIRIM

2019’dan bu yana yaklaşık 40 milyar TL yatırımla; Esenyurt, Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih dahil 120 noktada kronikleşmiş su baskını sorununun önüne geçildi. Yağmur suyu hatlarıyla atık su hatlarını birbirinden ayırıldı; atık suları arıtma istasyonlarına, yağmur sularını sağlıklı bir şekilde Marmara Denizi’ne ulaştırıldı.

Üsküdar Beylerbeyi’nde 593 metrelik İstavroz Atık Su Tüneli inşa edilerek; yıllardır Boğaz’a en çok atık su girişine sebep olan altyapı sorunu çözüme kavuşturuldu. Karabal Deresi, Ayamama Deresi Son Etap Çalışması, Yeşildere-Ümraniye dâhil 34 noktada çalışmalar halen devam ediliyor.

DERE ISLAHLARI TAMAMLANDI

Toplamda; 2.290 km atık su, 173 km yağmur suyu, 16 km yağmur suyu/atık su tüneli, 3.090 km içme suyu hattı yapıldı. İstanbul genelinde 92 ayrı derede kısmi veya genel dere ıslahı ile kolektör bağlantı çalışmaları yapılarak 54,5 km dere ıslahını tamamlandı.

BARAJLARA BEREKET GELDİ

İstanbul, Marmara bölgesi ve ülke geneli yağmurlu hava dalgası nedeniyle aralıksız yağışlar aldı. Kente su sağlayan barajlarda, geçtiğimiz haftalarda yüzde 16’lara kadar gerileyen doluluk oranı son yağışlarla % 31.03 oranına ulaştı.

30 Kasım 2023 Perşembe sabah saatleri itibariyle barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli: 47,6

Elmalı: 46,9

Darlık: 39,8

Alibey: 30

Istrancalar: 31,7

Terkos: 14

Büyükçekmece: 9,3

Sazlıdere: 9,6

Kazandere: 9,3

Papuçdere: 7