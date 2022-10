İBB'nin desteğiyle Divriği modern otogarına kavuştu

Sivas’ın Divriği ilçesi, İBB’nin teknik ve proje desteğiyle modern bir otogara kavuştu. Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi’nin açılışı; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve Divriği Kaymakamı Yakup Papaker tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İmamoğlu, “biz, sadece Türkiye'nin 16 milyonluk bir şehri olarak, kendimizi oraya sorumlu hissetmiyoruz. Türkiye'nin her noktasından, kapımızı çalan her belediyeden, her kurumdan gelen isteklere mutlaka cevap vermeye gayret ediyoruz. Dün, Gümüşhane'de, Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi isimli çok kıymetli bir okulu hizmete geçirdik ve Milli Eğitim Bakanlığımıza emanet ettik. Yani devletimizin bir kurumu, yine devletimizin başka bir kurumuna katkı sundu. Bu, bütçe dayanışmasıdır. Bu, kendi işini ihmal etmeden, milletiyle beraber bu hizmetleri paylaşma işidir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) katkılarıyla tamamlanan Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi hizmete girdi. Terminalin açılışı için düzenlenen tören; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Divriği Kaymakamı Yakup Papaker ve ilçe halkının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Torun, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, açılış öncesinde Divriği Belediye Başkanı Gök ile Divriği Kaymakamı Papaker’i, makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti.

TORUN: “İBB, BÜYÜK BİR ATILIM İÇERİSİNDE”

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, alanı dolduran vatandaşlara, “Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun da selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum” sözleriyle seslendi. İBB’nin benzer iş birliklerini başka belediyelerle de sürdürdüğünü aktaran Torun, geçtiğimiz günlerde açılan Ardahan Otogarı’nı örnek gösterdi. İş birliklerinden dolayı, İmamoğlu ve Gök’e teşekkür eden Torun, “İstanbul Büyükşehir, büyük bir atılım içerisinde. Yıllardır bekleyen, kangren olmuş sorunlar çözülüyor. Öyle uçuk kaçık projelerle değil, vatandaşın birincil ihtiyaçları gözetilerek çözülüyor. Şu anda İstanbul'da bir dünya rekoru yaşanıyor. 10 ayrı hatta, metro çalışması var. Ve birçok altyapı sorunları da giderildi. Denizle karanın birleştiği Üsküdar'da, Beşiktaş'ta, birçok yerde, birçok belediyede sorunlar çözüldü. Ve 39 ilçesine de eşit hizmet gidiyor. İnanıyoruz ki bu çalışmalar, geleceğimize de ışık tutacak” dedi.

“ONAY BEKLEYEN 28 MİLYAR LİRALIK KREDİMİZ VAR”

Millet İttifakı belediyelerinin, merkezi iktidardan gelen dayatma ve engellemelere rağmen hizmetlerini sürdürdüğünü kaydeden Torun, “Şu anda, maalesef onayda bekleyen, 28 milyar liralık kredimiz var. Bu krediler onaylanmış olsa, -tek bir imzaya bakıyor arkadaşlar- İstanbul'umuzun, Muğla'mızın, Mersin'imizin, birçok kentimizin ulaşım, altyapı, çevre sorunları çözülecek. Sonuçta vatandaşımıza gidecek bu hizmetler. Ama maalesef bir anlayış, bunlara onay vermiyor. Olsun, vermesinler. Ama inanıyoruz ki, 2023 Haziran’ında yapılacak seçimlerde bunu onaylamak Millet İttifakı'nın adayına nasip olacak. Bizim Cumhurbaşkanımıza nasip olacak” diye konuştu. Katılımcılara, “İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz” sözleriyle seslenen Torun, “Cumhuriyet’imizin inşallah önümüzdeki günlerde kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. İnanıyorum ki, 100. yılında da Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “DİVRİĞİ VE SİVAS’A 16 MİLYON İNSANIN SELAMINI GETİRDİM”

Otogar olarak düzenlenen alanda coşkulu bir kalabalığa seslenen İmamoğlu, konuşmasına, “Divriği'nin güzel insanlarına, Sivas'ın güzel insanlarına, hiç de yabancı olmadıkları İstanbul'un 16 milyon insanından selam, sevgi ve saygı getirdim hepinize” sözleriyle başladı. İBB’nin, Türkiye’nin her belediyesine karşı kardeşlik ve kardeş belediye duygusuyla bağlı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu bağımlılığımızın tanımı; ülkesini, yurdunu, milletini sevme duygusudur. Bizim bağlılığımız, bu topraklardaki birliğimize olan, beraberliğimize olan, Cumhuriyet’imize olan ve ulu önder Atatürk'e olan bağlılığımızdır” diye konuştu. Divriği’nin ilk çağlardan bugüne uzanan kadim bir geçmişe sahip olduğunu aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kurtuluş Savaşı, büyük bir mücadeleydi. Bu mücadelenin en simge şehirlerinden birisi, Ata'mızın tam 108 gün yaşadığı Sivas'tır. Ve Sivas’ta özellikle kurtuluş mücadelesinde cephede mücadele veren, hayatını feda eden şehitlerimiz ve sonrasında hayatını kaybeden gazilerimizi minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Ama bir de ekonomik mücadelesi vardı. O dönemde dahi, bu güzel şehrin değerli cevherlerini üreterek, kurtuluş mücadelemize büyük katkı sunan Divriği halkının evindeyiz. Yani aslında en zor günlerinde, kurtuluş mücadelesinde Atatürk ve silah arkadaşları ile bu ülkeyi ayağa kaldıran değerleri üreten insanların içerisindeyiz. Onun için gururluyum, onun için mutluyum.”

MADEN KENTİNDE MADENCİLERİ UNUTMADI

Divriği’nin bir maden şehri olduğunu belirten İmamoğlu, “Ben, bütün maden çalışanlarına, maden işçilerimize selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Bu vesileyle, acısını hala taze bir biçimde yaşadığımız, 41 madenci vatandaşımızı kaybettiğimiz o acı olaydan ötürü, hepimizin başı sağolsun diyorum. Maden işçilerimizin ruhları şad olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Allah, herkesi korusun. Tedbirsiz olmamak lazım. Bu tür çalışma ortamlarında hepimiz mesulüz. Belediye başkanları, kamu yöneticileri, bu tür işletmeleri işleten kurum ve kuruluşlar, iş ve işçi güvenliği hepimizin temel sorumluluğudur” dedi. 2023 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ikinci yüzyılının yaşanmaya başlayacağını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“HEYECANIMIZ HİÇ DİNMEDİ, DİNMEYECEK”

“Ülkemizin ikinci yüzyılına coşkuyla ve hep birlikte çok güzel günlere erişmek adına büyük bir mücadelenin içerisinde olacağız. Heyecanımız hiç dinmedi, dinmeyecek. Hepimiz, özellikle demokrasi mücadelesinde nasıl el birliği yaptığımızı hep birlikte ortaya koymuş insanlarız. Gerçekten önümüzdeki yüzyıla çok sorumluluğumuz var; başta çocuklarımız ve gençlerimize. Onun için biz, sadece Türkiye'nin 16 milyonluk bir şehri olarak, kendimizi oraya sorumlu hissetmiyoruz. Türkiye'nin her noktasından, kapımızı çalan her belediyeden, her kurumdan gelen isteklere mutlaka cevap vermeye gayret ediyoruz. Dün, Gümüşhane'de, Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi isimli çok kıymetli bir okulu hizmete geçirdik ve Milli Eğitim Bakanlığımıza emanet ettik. Yani devletimizin bir kurumu, yine devletimizin başka bir kurumuna katkı sundu. Bu, bütçe dayanışmasıdır. Bu, kendi işini ihmal etmeden, milletiyle beraber bu hizmetleri paylaşma işidir.”

GENÇLER OKUL İSTEDİ, İMAMOĞLU, “2023’TE, İKTİDARIMIZDA MUTLAKA SİZİN SORUNUNUZU ÇÖZECEĞİZ” YANITINI VERDİ

Divriği Belediyesi’yle de aynı duyguyla iş birliği yaptıklarını kaydeden İmamoğlu, “Mimarisi buraya uygun ve işlevselliğiyle Divriği'nin geçmişinden bugüne, bugünden yarınına çok özel hizmetler sunacak hem terminal ihtiyacını karşılayacak hem vatandaşlarımızın geliş-gidişlerindeki, ayrılma anı ya da bir geliş noktası olacak. Ama aynı zamanda, kadın emeği üzerinden bir hizmet alanına dönüşecek. Hakan Başkan diyor ki, ‘Ben, Divriği'de yılda 500 bin turist ağırlamak istiyorum. İnşallah başaracak. Bu, binlerce yıllık tarihe sahip Divriği'nin hakkıdır. Bu güzel kavuşmalarda rol oynayan ve emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. İmamoğlu, konuşması sırasında kendilerinden okul isteyen gençlere de “Gençlerimiz okul istiyor. Okul sorunları var. Sevgili gençler, ben, oradan hemen okul istiyoruz diye mikrofondan gaza gelip, ‘Verdik, gitti’ diyenlerden değilim; onu söyleyeyim. Ama sizin okul ihtiyacınızı duyduk. Buna çalışacağız. İstanbul olarak, nasıl katkı sunarız, ona bakacağız. Ama 2023’te, iktidarımızda mutlaka sizin sorununuzu çözeceğiz” yanıtını verdi.

BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAMDAN “OTOGAR” TEŞEKKÜRÜ

Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yapımına verdiği katkı ve destekten dolayı İBB Başkanı İmamoğlu’na teşekkürlerini sunan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ise, “Divriği'nin kardeş belediyesi olarak bize sahip çıkmak, bizi dinlemek çok özel bir şeydi benim için” dedi. Gök, iznini yarıda kesip açılışa katılan Divriği Kaymakamı Yakup Papaker’e özel teşekkürlerini sundu. Kaymakam Papaker de duygularını, “Gerek merkezi yatırımlarla, gerekse yerel yatırımlarla her geçen yıl daha da gelişen ve güzelleşen ilçemiz, yeni terminal binasının hizmete açılmasıyla düzenli ve sağlıklı kentleşme yolunda önemli bir adım atmış olacak” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından Torun, İmamoğlu, Gök, Papaker, CHP milletvekilleri Servet Ünsal, Ahmet Kaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından kesilen kurdeleyle, Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi hizmete girmiş oldu.

7.500 metrekare alan üzerine kurulan otogar ve yaşam merkezinde toplam inşaat alanı, 2.817 metrekare oldu. Otogar çevresinde inşa edilen 8 adet dükkanda, Divriğili kadınlar tarafından üretilen ürünler satılacak.