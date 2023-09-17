İBB’nin düzenlediği 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde kemerin sahibi bir kez daha Hüseyin Gümüşalan

İBB’nin düzenlediği 3. Ulugazi Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi bu yıl da değişmedi. 2021 ve 2022’de başpehlivan olan Hüseyin Gümüşalan, finalde karşılaştığı Abdullah Güngör’ü mağlup ederek birinciliğe ulaştı. Gümüşalan, üst üste üçüncü altın kemerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün güreşe verdiği değerin neticesi olarak 1933’ten 1938’e kadar her yıl yapılan Ulugazi Güreşleri, Atatürk’ün vefatı sonrası ilk kez 2021 yılında yeniden düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un organizasyonuyla yeniden canlanan gelenek, İstanbul’da yağlı güreş sporunun yaşatılmasına katkılar sunmaya başladı. Bu yıl 3. kez düzenlenen Atatürk’ün emaneti Ulugazi Yağlı Güreşlerinde, 64’ü başpehlivan olmak üzere 500 güreşçinin katılımıyla gerçekleşti.

“GÜREŞÇİLERİMİZE ZEVAL GELMESİN”

Orhangazi Şehir Parkı’ndaki karşılaşmaların kura çekimin tanıklık eden ve ilk karşılaşmaları izleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarı final eşleşmelerini izlemek için yeniden yerini aldı. Finale kalan Hüseyin Gümüşalan ve Abdullah Güngör’ün müsabakası öncesi kısa bir konuşma yaparak güreşlere katılan tüm pehlivanlara geleneği yaşattıkları için teşekkür eden İmamoğlu şunları söyledi:

“Güreşçilerimize zeval gelmesin, gururla onların mücadelesini izliyoruz. Yüzyıllardır bu topraklarda geleneğimiz olan ata sporumuz, güreşimiz ve güreşin bize ait kısmıyla, yağlı güreşler tabii bu işin bu mücadelenin, o centilmenliğini, o kültürünü, o ahlakın, o inancın, usta çırak ilişkisinin her yönüyle irdelenmesi bu felsefe sadece spora dair değil, insan olmanın mücadele etseniz de herkesin kazanmasının kaybedenin olmadığı bir mücadelenin varlığını hissettiğimiz yağlı güreşler, ayrı bir öneme sahip.”

“ATATÜRK’ÜN BAŞLATTIĞI BİR SÜREÇ EKSİK KALDI”

“83 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'da güreşlerin yapılması, tanıtılması adına başlattığı bir süreç eksik kaldı, yarım kaldı. 83 yıl sonra tekrar İstanbul'da yağlı güreşlerimizi başlattık. 3. bu yıl İstanbul'da hemşehrilerimizle buluşuyor. Çocuklarımız, ailelerimiz izliyor. Ata sporunun daha çok sevilmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bu bize ait kültürümüzün, sporumuzun yaşaması ve yaşatılması adına emeği geçen herkese burada nefesiyle, sesiyle, yüreğiyle emek veren eğitimcileriyle, hocalarıyla, güreşçileriyle, kıymetli ağalarımızla Kırkpınar'dan Elmalı'ya birçok yerdeki çok kıymetli güreşlerimize emek veren yöneticilere, herkese gerçekten milletimiz adına teşekkür ediyorum.”

“GÜREŞÇİLERİMİZİN HER BİRİSİNİ ALNINDAN ÖPÜYORUM”

“Cumhuriyetimizin 100. yılında böylesi bir mücadelenin ayrı bir önemi var. Bu bakımdan buradaki güreş yapan güreşçilerimiz İstanbul'da cumhuriyetimizin 100. yılında Ulugazi Yağlı Güreşlerinde çok özel bir mücadelenin içinde oldular. Her birisini alnından öpüyorum. Umut ediyorum ki büyük ve özel bir geleneğe dönüşecek ve İstanbul'dan da yağlı güreşçimiz dünyanın en güzel şehri, 20 milyona yakın insanın yaşadığı İstanbul'dan da bütün dünyaya tanıtılacağı yılları hep birlikte yaşayacağız. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden kazananı kaybedeni olmayacak olan bu mücadelede birazdan pehlivanların mücadelesinde başpehlivan olacak ve mücadelenin içinde olacak olan her iki pehlivanımız da tebrik ediyor nice yağlı güreşlerde Ulugazi Güreşlerinde buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

Final müsabakasının ardından Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan altın kemer ve kupasını, finalist Abdullah Güngör ile güreşlerin üçüncüleri İsmail Koç ve Nedim Gürel madalya ve kupalarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı.