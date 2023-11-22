İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlenecek çiftlere yedi bin TL destek verecek. Evlilik desteği için başvurular başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yedi bin 135 çifte evlilik desteği verdiklerini hatırlatarak yardım için başvuruların başladığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, “Yeni başlattığımız evlilik desteğiyle 7 bin 135 çiftin yuva kurmasına katkı sunduk. 7 bin TL’lik evlilik desteğine İstanbul Senin uygulamasıyla kolaylıkla başvurabilirsiniz; https://m.istanbulsenin.istanbul/ed” ifadelerini kullandı.