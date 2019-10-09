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  4. 09 Ekim 2019 17:41

İBB'nin israf sergisinde sergilenen lüks otomobillerin akibeti belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergilediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce önceki dönemlerde kiralanan lüks otomobillerin akibeti belli oldu.

İBB'nin israf sergisinde sergilenen lüks otomobillerin akibeti belli oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem 31 Mart, hem de 23 Haziran seçimleri sırasında sık sık gündeme getirdiği, “israfla mücadele ve tasarruf ilkeleri" çerçevesinde, AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplamıştı.

Odatv'nin haberine göre yaşanan bu gelişmelerden sonra, İBB’ye bağlı bir şirket olan KİPTAŞ, bünyesinde bulunan ihtiyaç fazlası lüks araçları satışa çıkardı. Mercedes ve AUDİ marka lüks araçlar için, "muhammen bedeli" belirlenerek satış ilanı hazırlandığı görüldü.

İşte hazırlanan o ilanlar:

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