İBB’nin İstanbul trafiğini rahatlatacak uygulama yarın başlıyor

İBB iştiraklerinden İSPARK ve Metro İstanbul, şehrin trafiğini rahatlatacak iş birliğine imza attı. İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan “Park Et Devam Et” otoparklarını kullanan İstanbullular; Metro İstanbul’da iki ücretsiz metro veya tramvay yolculuğu hakkı kazanacak. 10 Eylül’de başlayacak uygulama yıl sonuna kadar devam edecek.

Binlerce aracı kent ulaşımından çekerek trafiği rahatlatacak proje; İBB iştirakleri İSPARK ve Metro İstanbul’un bir araya gelmesi ile oluştu. İSPARK’ın, metro ve tramvaya yakın 16 noktada bulunan Park Et Devam Et (P+R) otoparklarına araçlarını bırakan sürücüler, Metro İstanbul’un metro ve tramvay istasyonlarında ücretsiz iki seyahat hakkı kazanacak. Yeni uygulama, 10 Eylül’de başlayacak ve 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

ÖZGÜR SOY: “METRO VE TRAMVAY KULLANMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

İstanbul’da daha rahat sürdürülebilir bir yaşam için raylı sistem kullanımının artırılması gerektiğine dikkat çeken Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, “Özel araç kullanıcılarına da metro ve tramvay kullanma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz” dedi. Soy, şöyle devam etti:

“Fosil enerji ile çalışan ulaşım araçları yerine raylı sistemin tercih edilmesi şehrimiz için çok önemli. Bu kapsamda İSPARK ile yaptığımız iş birliği hem İstanbul trafiğini rahatlatmak hem de gelecek nesillere havası daha temiz bir şehir bırakmak için son derece faydalı bir uygulama olacak.”

MURAT ÇAKIR: “100 KİLOMETRELİK KONVOY TRAFİĞE GİRMEYECEK”

Proje ile toplu taşımayı teşvik edip, şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılmasını hedeflediklerini belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, her gün yaklaşık 100 kilometrelik araç konvoyunun trafikten çekileceğini kaydetti. Çakır, yeni uygulamaya dair şu bilgileri paylaştı:

“İSPARK olarak kent genelinde 46 noktada 15 bin 11 araç kapasitesine sahip P+R otoparkları ile günde yaklaşık 10 bin İstanbulluya hizmet veriyoruz. İstanbul’da trafiğe kayıtlı 4.5 milyon araç bulunuyor. İBB’nin ulaşımda belirlediği stratejiler doğrultusunda araçların değil, bireylerin hareketliliğini artırmak amacıyla Metro İstanbul ve BELBİM’in katkılarıyla İstanbulluları toplu taşımayı kullanmaya teşvik edecek bir çalışma başlattık. Uygulama ilk aşamada 16 adet P+R otoparkımızda geçerli olacak.”

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Araçlarını belirlenen yerlerdeki “Park Et Devam Et” noktalarına bırakarak yürüme mesafesindeki Metro ve Tramvay istasyonlarını kullanıp kentin farklı noktalarına ulaşmak isteyen İstanbullular, otopark girişinde ödeme yaptıkları İstabulkart’ı Biletmatik noktalarına okutarak gün içinde Metro ya da Tramvay ile yaptıkları iki yolculuk bedelini yükleyebilecekler. Otoparktan çıkarken ödeme yaptıklarında ise kullandıkları iki kullanım ücreti e-para olarak kartlarına iade edilecek.

Uygulamanın geçerli olacağı P+R otoparkları:

- Alibeyköy Cep Otogarı P+R,

- Bahçelievler Ataköy Metro Durağı Otoparkı,

- Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı,

- Bağcılar Kirazlı Metro P+R Otoparkı,

- Esenler Adem Baştürk Otoparkı,

- Esenler Menderes Metro Otoparkı,

- Eyüpsultan Silahtarağa Otoparkı,

- Kartal Köprüsü Kavşağı P+R Otoparkı,

- Kartal Soğanlık Metro Otoparkı,

- Levent P+R Metro Otoparkı,

- Maltepe Gülsuyu Metro Otoparkı,

- Maltepe Küçükyalı P+R Otoparkı,

- Merter Metro P+R Otoparkı,

- Merter Metro Zemin Altı Otoparkı,

- Pendik Tavşantepe P+R Otoparkı,

- Üsküdar Ünalan P+R Otoparkı.