İBB'nin İstanbullulara yeni yıl hediyesi yeni tramvay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kasım 2016’da başlattığı 10,10 kilometrelik T5 Eminönü - Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı’nın 12 istasyon ve 8,8 km’den oluşan Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, 4 Ocak’ta İstanbulluların kullanımına açılıyor.

Tramvayın resmi açılışı, 1 Ocak’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek törenle yapılacak. Hat 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 4 Ocak’ta İstanbulluların kullanımına açılacak ve 10 gün ücretsiz hizmet verecek.

Türkiye’de ilk defa katenersiz yerden enerji beslemeli raylar kullanılan hat, son teknoloji kullanılarak inşa edildi. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinden geçerek Avrupa Yakası’nda önemli hatları birbirine bağlayan yeni tramvay ile bölgedeki kara ve deniz yolu ulaşım araçlarının entegrasyonu sağlanmış olacak.

Saatte tek yönde 12 bin yolcu kapasitesiyle bölgedeki yoğun trafiği hafifletecek olan tramvay, TF2Eyüpsultan - Piyer Loti Teleferik Hattı ve M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.

Hattın ikinci kısmı açılıncaya kadar, Cibali’den Küçükpazar ve Eminönü’ne İETT ring seferleri düzenlenecek. Böylece, M2 Yenikapı - Hacıosman ve T1 Kabataş-Bağcılar hatlarına da entegrasyonu sağlanacak.

Günde 90 bin yolcuya hizmet veren Alibeyköy Cep Otogarı’na da ulaşım imkanı sunan tramvay, şehirlerarası yolcuları İstanbul’un girişinde karşılayacak. Eyüpsultan Camii ve türbesi, Balat, Fener ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi gibi önemli noktalara da raylı sistem konforuyla ulaşım mümkün olacak.

FİNANSAL VE TEKNİK SORUNLAR HIZLA ÇÖZÜLDÜ

İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, Altınboynuz boyunca seyahat imkanı sunan Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı Hattı’nın, 30 dakika süren yolculukla Haliç boyunca panaromik bir seyir keyfi yaşatacağını söyledi. Tramvayın düşük işletme hızı ile turistik gezilere de olanak sağlayacağının altını çizen Alpkökin, “Başlangıçta 10 araçla 6 dakikalık sefer aralığıyla hizmet vermeye başlayacak olan hatta, Aralık 2021’de 30 araçla hizmet verilecek” dedi.

Alpkökin, İBB tarafından inşaat çalışmaları 2016 yılında başlayan hattın daha sonra durma noktasına geldiğini hatırlatarak, “Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda, yeni dönemde finansman sorunları çözülerek yapım süreci hızlandırıldı. Ayrıca, Haliç kıyısında meydana gelen zemin hareketleri nedeniyle, 1,3 km’lik bölümde raylar söküldü, beton kırıldı ve kazıklı sistemle yeniden inşa edildi” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİM ARAÇLAR KULLANILDI

Hattın teknolojik özellikleri hakkında da bilgi veren İBB İştiraklerinden METRO İSTANBUL AŞ Genel Müdür Özgür Soy da zeminden sürekli enerji ile besleyerek, taşıyıcı iki rayın arasından güvenle enerji sağlandığını, dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılan bu sistemin son derece güvenli olduğunu söyledi. Hatta ayrıca ilk defa yerli üretim tramvay araçlarının kullanıldığına dikkat çeken Özgür Soy, şu bilgileri verdi:

“Bu hat ile birlikte; Avrupa Yakası’nda toplam 7.5 milyon nüfus ve 18 ilçe raylı sisteme dahil edilmiş olacak. Tramvayın hizmete alınmasıyla, toplam 338 kişiye de istihdam sağlanacak. Petrolle çalışan araçların yerine metro kullanmak, karbon ayak izini çok düşürüyor. Bu hattımızda ise ayrıca tramvayın daha hafif olması, sistemin daha az enerji ihtiyacı doğurması anlamına geliyor. Hat proje aşamasındayken bu yaklaşımıyla ‘Sürdürülebilir İnovasyon’ dalında ödül kazandı. Hat, Tarihi Yarımada ile kıyı şeridine paralel uzandığı için tarihi dokuyu bozmadan inşa edildi. Katener kullanılmaması ve direk dikilmemesi sayesinde ise kentin siluetine gölge düşürülmedi. İtfaiye veya diğer acil durum araçları için kısıtlamaya yol açmayan, yaya ve park yolları ile tam erişim sağlayacak bu sistemi Türkiye’ye getirerek, diğer belediyelere de örnek teşkil etmekten gurur duyuyoruz.”

İSTANBUL’UN İKONLARINDAN BİRİ OLACAK

Tramvayın eşsiz bir tarihi dokunun içinden geçtiğini hatırlatan Özgür Soy, “Dördüncü yüzyıla kadar dayanan bir zaman tüneli çeşnisine başka hiçbir kentte rastlamak mümkün değil. Hattımız bu yönüyle tıpkı İstiklal ve Moda tramvayları gibi İstanbul’un ikonlarından biri olacak. Hatta dünyanın en güzel manzaralı kent içi tren rotaları içinde ilk sıralarda yer alacak” dedi.