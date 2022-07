İBB’nin kampanyasında 38 milyon liralık kurban bağışı toplandı

İBB’ye bağlı İstanbul Vakfı’nın ihtiyaç sahipleri için bu yıl 3. kez düzenlediği Kurban Bağışı Kampanyası’nda toplanan bağış 38 milyon TL’yi geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı, İstanbul Valiliği'nden yardım toplama izni alarak 23 Haziran'da “Kurban Bağışı Kampanyası” başlattı.

Kampanyada kurban hisse bedeli 3 bin 600 TL olarak belirlendi. Kampanya, 8 Temmuz Cuma saat 11.00'e kadar sürdü. Kampanya boyunca toplam 10 bin 643 hisse bağışlandı. Bağış tutarı 38 milyon 314 bin 800 TL'yi buldu.

KONSERVE HALİNE GETİRİLECEK

Bayramın birinci günü başlayan kesimler, bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam edecek. Kesim işlemleri noter huzurunda görsel kayıt altına alınacak.

Kesimin tamamlanmasının ardından 3 gün dinlendirilen etler, kuşbaşı olarak pişirilip konserve haline getirilecek.

Ardından dağıtım başlayacak. Geçtiğimiz yıl kolojenli et suyu da üretilen kurban işlemlerine bu yıl ilave işkembe ve kelle paça çorbası da eklenecek. Kurban derilerinin satışından elde edilen gelir de eğitime destek olarak kullanılacak.

İstanbul Vakfı, geçtiğimiz yılki bağışlarla 231 bin aileye konserve ve 17 bin çocuklu aileye de et suyu (katkısız kolojen) ulaştırdı.

“1 MİLYON EV YOKLUK ÇEKİYOR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kampanya boyunca hayırseverlere kampanyaya katılım çağrısı yapmıştı.

İmamoğlu “2 yılda 250 bine yakın aileye hayrımızı ulaştırdık. Vatandaşlarımız her konuda olduğu gibi kırmızı et tüketiminde her geçen yıl ne yazık ki fakirleşiyor. 1 milyon ev İstanbul'da yokluk çekiyor. 300 binden fazla eve hiç ama hiç et girmiyor. 400 bin ev ise ayda sadece 1 kez tüketebiliyor. Bu bayram siz hayırsever bağışçılarımıza her zamankinden çok ihtiyacımız var. Çünkü yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Her alanda olağanüstü fiyat artışları ile ne yazık ki karşı karşıyayız. Geçen yıl 1 hisse bağışı bin 750 lira iken bu yıl 3 bin lirayı geçti. O yüzden gelin bu bayram dayanışmayı çok daha yükseklere taşıyalım” demişti.