İBB'nin Kariyer ve İstihdam Fuarı gençleri bekliyor

İBB, gençleri markalarla buluşturuyor. İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, İstanbul Personel Yönetimi A.Ş. (İSPER) koordinasyonu ve Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile iki gün sürecek 2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuar & Zirvesi, 8-9 Aralık 2023 tarihinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde gençleri bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ve İstanbul’un önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ile gençleri bir araya getiriyor. 8-9 Aralık 2023 tarihinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde yapılacak olan 2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuar & Zirvesi’nde akademisyenler, sanatçılar deneyimlerini paylaşacak. Sıra dışı kariyer hikâyeleri ile birçok konuk, tüm gün sürecek oturumlarda gençlerle buluşacak, sektör ve firmalarında kariyer olanaklarını anlatacak, gençlerin kariyer planlarının oluşumuna destek olacak. “Perakende”, “E-ticaret”, “Teknoloji ve Bilişim” “Banka-Finans-Denetim”, “Gastronomi” sektör oturumlarında gençler, sektörlerdeki istihdam fırsatlarını, firmalardaki iş ve staj imkânlarını, firmaların üst düzey konuşmacılarından dinleyecekler. Şirket yöneticilerinin katılacağı “Sektör Oturumlarında” firma yöneticileri, gençleri, sektör ve şirketlerinin mevcut ve potansiyel istihdam imkânları ve kariyer gelişimi hakkında bilgilendirecek.

GENÇLERE YOL GÖSTERECEK

İş hayatı, istihdam fırsatları, kariyer planlaması gibi konuların ele alınacağı çeşitli zirve oturumları gençlere yol gösterecek. 2023’te dünyada gurur kaynağı kadın sporcularımızdan biri olan Kübra Dağlı, genç bir kadın olarak spor dünyasında var olma öyküsünü anlatırken, sosyal medyada ilgi gören ve deprem sürecinde kadınlara istihdam desteği sunan influencer Ala Tokel, kendi kariyer yolculuğunu gençlerle paylaşacak.

İLBER ORTAYLI ANLATACAK

Tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı’nın, gençlerle buluşup kariyer üzerine görüşlerini paylaşacağı İstihdam Fuar & Zirvesi’nde, tiyatro sanatçısı-senarist-yönetmen Mert Fırat ile sanat ve sosyal aktivizm sohbetinin yanı sıra Bartu Küçükçağlayan ve Mercan Dede ile sanatın alternatif yolları ve bu alanda kariyer yapmak üzerine eğlenceli sohbetler gerçekleştirilecek. Oturumların yanı sıra radyocu Nihat Sırdar’ın “90’lar Kafası” adlı programı ve Paptircem konseri ile gençler eğlenecek, çeşitli performans gösterileri ile renkli zamanlar geçirecek.

“TÜM İMKANLARLA TANIŞMA FIRSATI”

Fuarın gençlerin gelecekteki iş yaşamı için büyük bir önem taşıdığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Akçabay, “Planlamadan operasyona, içerikten uygulamaya kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinin müthiş bir işbirliği, sinerji ve heyecanla hazırladığı yılın en büyük ve kapsamlı kariyer buluşmasında katılımcılar; İBB’nin gençlere sunduğu tüm imkanlarla tanışma fırsatını bulacaklar” dedi.

“İŞE YERLEŞTİRMELERDE GENÇ İSTİHDAMI İLK SIRADA”

2019 yılından bu yana Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin 160 bin kişinin iş bulmasına katkı sunduğunu söyleyen İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar da “İBB Bölgesel İstihdam Ofisi; Türkiye’de hiç bir kamu kurumunda olmayan yepyeni ve örnek bir istihdam destek modeli oluşturdu. İşe yerleştirmelerde genç istihdamı ilk sırada. 20-24 yaş grubu gençler yüzde 37 ile tüm yerleştirmelerin üçte birini oluşturuyor. 25-29 yaş grubu gençler ise yüzde 21 oran ile ikinci sırada, 30-34 yaş grubu işgücü ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu verilerle bakıldığında fuar gençlerin gelecek iş yaşamı için önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

ZİRVEDE SİZLERİ NELER BEKLİYOR?

Türkiye’de 22 farklı sektörden 150 firma ve bu firmaların, Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla sunduğu 400'den fazla iş ilanıyla 3000'den fazla işgücü talebi,

Bölgesel İstihdam Ofisleri ile istihdam ve kariyer danışmanlık hizmeti,

Bölgesel İstihdam Ofisleri uzman eğiticilerinin sunacağı “Mülakat Teknikleri ve CV Doldurma” seminerleri,

Katılımcı 150 firmanın İK yöneticileriyle kendi stantlarında birebir ve yüz yüze görüşme fırsatı,

Enstitü İstanbul İSMEK eğitmenleri tarafından yeni nesil meslekler kapsamında interaktif bir şekilde gerçekleştirilecek olan Sahne Makyajı ve Canlı Dijital İllüstrasyon Performansı atölyeleri ile özellikle iş yaşamında ihtiyaç duyulabilecek Yaratıcı CV Hazırlama Atölyesi, Etkili Konuşma Atölyesi, Beden Dili Atölyesi, Kişisel İmaj Yönetimi, Stres Yönetimi, Problem Çözme ve Karar Verme eğitim atölyeleri,

Farklı iş alanlarından ülkemizin öncü markaları, bu markaların üst düzey yöneticileri, sanatçılar, fenomen isimler ve birçok meslek dalından katılımcıların ilham veren kariyer öyküleri,

Bölgesel İstihdam Ofisleri ile ücretsiz kariyer danışmanlık hizmeti, fuar/zirve katılımcılarını bekliyor.

İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuar&Zirvesi ile ilgili detaylı bilgiler, katılımcılar, kayıt ve program akışı, https://istihdamzirvesi.com/ portalından ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden edinilebiliyor.