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İBB'nin kış hazırlıkları tamam! İşte İstanbul'un tuz dağları

İBB'nin kış hazırlıkları tamam! İşte İstanbul'un tuz dağları

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından kar seferberliği başladı. 290 bin ton tuz depolarda tutulurken belirli bölgelerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletiliyor.

Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'un bazı noktalarında hava sıcaklıkları 4 derecenin altına kadar düştü. Hafta içinde bazı kesimlere kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Hal böyle olunca da kar seferberliği başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda deposunda bulunan 190 bin ton tuz ve bin 582 araçla karın olumsuz etkilerine müdahale etmek için hazırlanıyor.

İstanbul'un ''tuz dağları'' böyle görüntülendiİstanbul'un ''tuz dağları'' böyle görüntülendiHaber

Cebeci'de bulunan tuz deposunda hazırlıklar giderek hız kazanıyor. Cebeci tuz deposunda kristalize olmuş tuzlar, elek diye tabir edilen makinelerden geçirilerek tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Buradan da kepçe yardımı ile kamyonlara yüklenerek, İstanbul'un çeşitli bölgelerine gönderiliyor.

Önümüzdeki günlerde 100 bin ton tuzun daha depolara ilave edilmesi bekleniyor. İBB ve İSFALT'a bağlı ekipler AKOM'dan gelecek olumsuz bir bildirime karşı belirli noktalarda araçları ve tuz stoklarıyla hazır bekliyor.

1582 ARAÇ HAZIR BEKLİYOR

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er “Kışa hazırlıklarımızı toplamda 7 bin 421 personel ile 1582 tane araçla hazırlığımızı tamamladık. 465 tane bekleme noktamız var. Kriz anında bu noktalarda araçlarımız hazır bekliyor" dedi.

Er, en şiddetli karda İstanbul'da 150 bin ton tuz kullanıldığını, şu an 190 bin ton tuzun bulunduğunu belirtti.

 

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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