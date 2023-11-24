İBB’nin ‘Mor Otobüs’ü yola çıkıyor

İBB, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konusunda önemli bir adım daha atıyor. Kadınlara, başta hukuk olmak üzere pek çok konuda danışmanlık hizmetinin sağlanacağı Mor Otobüs yola çıkıyor. Otobüs, her hafta 5 ilçe 85 mahalleyi dolaşarak tüm İstanbul’a hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”nde, Gezici Kadın Danışma noktaları projesini hayata geçiriyor. Mobil danışma merkezi olarak hizmet verecek Mor Otobüs yola çıkıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere; psikolojik danışmanlık, sağlık beslenme ve kariyer danışmanlığı gibi konularda bilgilendirmeler yapılacak. Her hafta 5 ilçe 85 mahalleyi dolaşacak Mor Otobüste; psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen ve sağlık eğitimcisi bulunacak.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR HİZMET

Mor Otobüs, İBB Kadın Danışma Merkezlerine gelemeyen kadınların da hizmetten faydalanmasını amaçlanıyor. Otobüste danışmanlık hizmetlerinin haricide, kadınlar mahallelerine dair yaşadıkları sorunları paylaşabilecek, ilgili birimlerle temasa geçmesi sağlanacak.

4 DİLDE KADIN DESTEK HATTI

İBB, 2019’dan bu yana kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki projelerine devam ediyor. O günden bu yana İstanbul’u herkes için eşit ve adil bir kent hâline getirme yolunda pek çok adım atıldı. Şiddete maruz bırakılan kadınların hukuki, psikolojik ve sosyo-ekonomik destek alabileceği, 7 gün 24 saat Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört ayrı dilde ulaşabileceği Kadın Destek Hattı kuruldu. Kadın Destek Hattına 444 80 86 numaralı hattan ve ALO 153’ten ulaşmak mümkün.

Kadınlara yüz yüze destek sunan Kadın Danışma Birimleri de hayata geçirildi. Şiddete maruz bırakılan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabileceği Kadın Dayanışma Evi de hizmet veriyor. Diğer yandan, kadınların bakım yükünü hafifletecek Yuvamız İstanbul kreşlerinin sayısı da her geçen gün artıyor.