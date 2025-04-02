İBB'nin ''Özgürlük ve Demokrasi Şenliği'' Saraçhane'de devam ediyor

İBB'nin Ramazan Bayramı tatiline özel olarak düzenlediği ''Özgürlük ve Demokrasi Şenliği'', İstanbullular için eğlenceli atölyeler, gösteriler ve konserlerle sürüyor. 31 Mart'ta başlayan etkinlikler, 2 Nisan’da da renkli içeriklerle Saraçhane Parkı’nda devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Saraçhane Parkında başlatılan Özgürlük ve Demokrasi Şenliği, bayram tatili süresince devam ediyor. 9 gün boyunca sürecek şenliklerle oyun parkurlarından illüzyon gösterilerine, kukla tiyatrosundan atölye çalışmalarına kadar birçok içerikle çocuklar doyasıya eğleniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE DOLU BİR HAFTA SONU

Çocuk etkinlikleri, her gün 12.00-18.00 saatleri arasında devam ediyor. Saraçhane Parkı’ndan başlayıp, Müzede Gazhane, Dijital Deneyim Merkezi ve Çubuklu Silolar'a kadar uzanan farklı noktalarda çocuklara özel oyunlar, atölyeler ve eğitici etkinlikler gerçekleşiyor. Çocuklar burada hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyor.

KÜLTÜR VE SANATLA DOPDOLU AKŞAMLAR

Gün boyunca çocuklara yönelik hazırlanan renkli etkinliklerin ardından, akşamları her yaştan katılımcıyı bekleyen söyleşiler ve konserler var.

4 Nisan Cuma:

• 19.00 Söyleşi – "Bayramın Tadı Kahve, Lokum, Şekerlemeler"

Konuşmacı: Çağrı Başkurt

Moderatör: Aliye Gümüş

• 20.30 Konser - Ezgi Aktan

5 Nisan Cumartesi:

• 19.00 Söyleşi – Cengiz Özdemir ve Önder Kaya

• 20.30 Konser – Ozbi

6 Nisan Pazar:

• 19.00 Söyleşi – Ceren Sungur

• 20.30 Konser - Çağlar Fidan & Derya Türkan