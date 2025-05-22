İBB’nin Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Beylikdüzü Belediyesi ile iş birliği içinde, obeziteye karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali” düzenliyor.

İBB’nin 2020 yılında başlattığı obeziteyle mücadele çalışmaları, artık daha geniş kitlelere ulaşıyor. İBB ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen festival, 24-25 Mayıs tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu festival, yerel yönetimler düzeyinde bu alanda gerçekleştirilen ilk kapsamlı etkinlik olma özelliği taşıyor.

Festival süresince ilçe belediyeleri de stant açarak bu önemli mücadeleye destek verecek. Etkinlikte sağlıklı yaşam temalı söyleşiler, atölye çalışmaları, spor aktiviteleri, müzik ve dans gösterileri yer alacak.

HEDEF: BİLİNÇLİ TOPLUM, SAĞLIKLI GELECEK

Festivalin temel amacı; obeziteye karşı farkındalık oluşturmak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek ve halkı hareketli yaşama yönlendirmek. Obezitenin neden olduğu metabolik hastalıkların önlenmesine yönelik bilincin artmasına katkı sağlaması beklenen etkinlik, İstanbulluların yaşam tarzında pozitif değişiklikler yapılmasını desteklemeyi hedefliyor.

İBB ve Beylikdüzü Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen bu festival, sağlıklı nesiller ve bilinçli bir toplum için atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

FESTİVAL PROGRAMI

24 Mayıs

11.00 – 11.40 → Yoga (Tolga Han Dans Okulu)

→ Yoga (Tolga Han Dans Okulu) 11.40 – 12.00 → Sun Sanat Bale Okulu

→ Sun Sanat Bale Okulu 12.00 – 13.00 → Zumba Fitness – Zumba Urban (Tolga Han Dans Okulu)

→ Zumba Fitness – Zumba Urban (Tolga Han Dans Okulu) 13.00 – 13.40 → İBB Bandosu

→ İBB Bandosu 13.40 – 14.00 → Protokol Konuşmaları

→ Protokol Konuşmaları 14.00 – 14.20 → BDA Dans Okulları

→ BDA Dans Okulları 14.20 – 15.20 → Söyleşi

→ Söyleşi Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ünal



Söyleşi: Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara



Söyleşi: Aziz Aslan

15.30 – 15.35 → Kros Kids Cimnastik

→ Kros Kids Cimnastik 16.00 – 17.00 → Folklor Kurumu Derneği Halk Dansları Topluluğu

→ Folklor Kurumu Derneği Halk Dansları Topluluğu 17.00 – 20.30 → Konser | Modern Sanatlar Akademisi Müzik Topluluğu

→ Konser | Modern Sanatlar Akademisi Müzik Topluluğu 20.30 – 21.00 → 2Day Dance Performance

→ 2Day Dance Performance 21.30 – 22.30 → Konser | Bahadır Tatlıöz





25 Mayıs