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İBB’nin Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali başlıyor

İBB’nin Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali başlıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Beylikdüzü Belediyesi ile iş birliği içinde, obeziteye karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali” düzenliyor.

İBB’nin 2020 yılında başlattığı obeziteyle mücadele çalışmaları, artık daha geniş kitlelere ulaşıyor. İBB ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen festival, 24-25 Mayıs tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu festival, yerel yönetimler düzeyinde bu alanda gerçekleştirilen ilk kapsamlı etkinlik olma özelliği taşıyor.

Festival süresince ilçe belediyeleri de stant açarak bu önemli mücadeleye destek verecek. Etkinlikte sağlıklı yaşam temalı söyleşiler, atölye çalışmaları, spor aktiviteleri, müzik ve dans gösterileri yer alacak.

HEDEF: BİLİNÇLİ TOPLUM, SAĞLIKLI GELECEK

Festivalin temel amacı; obeziteye karşı farkındalık oluşturmak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek ve halkı hareketli yaşama yönlendirmek. Obezitenin neden olduğu metabolik hastalıkların önlenmesine yönelik bilincin artmasına katkı sağlaması beklenen etkinlik, İstanbulluların yaşam tarzında pozitif değişiklikler yapılmasını desteklemeyi hedefliyor.

İBB ve Beylikdüzü Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen bu festival, sağlıklı nesiller ve bilinçli bir toplum için atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

FESTİVAL PROGRAMI

24 Mayıs

  • 11.00 – 11.40 → Yoga (Tolga Han Dans Okulu)
  • 11.40 – 12.00 → Sun Sanat Bale Okulu
  • 12.00 – 13.00 → Zumba Fitness – Zumba Urban (Tolga Han Dans Okulu)
  • 13.00 – 13.40 → İBB Bandosu
  • 13.40 – 14.00 → Protokol Konuşmaları
  • 14.00 – 14.20 → BDA Dans Okulları
  • 14.20 – 15.20 → Söyleşi
    • Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ünal
    • Söyleşi: Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara
    • Söyleşi: Aziz Aslan
  • 15.30 – 15.35 → Kros Kids Cimnastik
  • 16.00 – 17.00 → Folklor Kurumu Derneği Halk Dansları Topluluğu
  • 17.00 – 20.30 → Konser | Modern Sanatlar Akademisi Müzik Topluluğu
  • 20.30 – 21.00 → 2Day Dance Performance
  • 21.30 – 22.30 → Konser | Bahadır Tatlıöz

25 Mayıs

  • 11.00 – 11.45 → Zumba (İBB Spor İstanbul)
  • 11.45 – 12.45 → Aero Dance (İBB Spor İstanbul)
  • 12.45 – 13.00 → Kybele Sanat Akademisi Çocuk Dans Grubu
  • 13.00 – 13.15 → BMA Beylikdüzü Müzik Akademisi
  • 13.15 – 13.35 → Büyükçekmece Belediyesi Halk Dansları
  • 13.35 – 14.10 → Kadıköy Belediyesi Parlak Şapkalılar
  • 14.10 – 15.10 → Kreas Sanat Okulu (Müzik Grubu)
  • 15.10 – 15.40 → Beylikdüzü Ewet Dans Kursu
  • 15.40 – 16.00 → Beylikdüzü Belediyesi Halk Dansları Topluluğu
  • 19.30 – 21.00 → İBB Türk Halk Müziği Topluluğu (İBB Orkestralar Şube Müdürlüğü)
  • 21.30 – 23.30 → Konser | Dubara, Ali Tan ve Giray Kuşlu – Ali Altay
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Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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