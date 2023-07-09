İBB'nin sergisine tekbirli baskın girişimi

İBB'nin Artİstanbul Feshane önünde açtığı sergiye saldıran gerici grup sergideki eserlerin 'milli ve manevi değerlere hakaret' içerdiğini öne sürerek içeri girmek istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" adlı sergiye bir kez daha saldırı girişiminde bulunuldu.

Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane önünde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, sergideki eserlerin milli ve manevi değerlere hakaret içerdiğini iddia etti.

Mican, "Kültür sanat adı altında burada sergilenen şeyler kesinlikle sapkınlığı özendirmektedir ve bizim manevi dokumuzla milli kültürümüzle yakından uzaktan alakası yoktur, örtüşmemektir, çatışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Serginin kaldırılması için resmi kurumlara da müracaat ettiklerini anlatan Mican, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da buna müdahale etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Açıklamanın ardından grup üyelerinden bazıları Artİstanbul Feshane önünde güvenlik önlemi alan polis engelini aşarak içeri girmek istedi. Polisin geçişe izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Sergiye yaklaşık iki hafta önce de aynı grup tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı ve Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, “Buradaki sergi, bize Müslüman Türk milletine hakarettir. İvedilikle bu serginin kaldırılması lazım. Ekrem’i uyarıyoruz, ya bu sergiyi kaldırır ya da millet olarak biz bu sergiyi kaldırmasını biliriz” diyerek tehditler savurmuş, saldırı girişimi nedeniyle sergi geçici süreliğine ziyarete kapatılmıştı.