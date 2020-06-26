İBB'nin sosyal konut kuraları çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutları’nın noter huzurunda yapılan kura çekiliş törenine katıldı. KİPTAŞ’ın Zeytinburnu’ndaki yönetim binasında gerçekleştiren törene İmamoğlu ile birlikte, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Başkan Danışmanı Murat Ongun ve davetliler katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, projeye İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “40 bine yakın katılımcı arasından noter huzurunda çekilişini yapacağız. Tümüyle süreç başından bu yana hep şeffaf yönetildi. Bu şeffaf yönetilmesi ve kıymetli bir şey. Kuruma olan güveni arttıracak ve bundan sonraki süreçlerde de inşaat süresince devir vesaire gibi unsurlarda da bu şeffaflık devam edecek” dedi.

İSTANBUL'DA TEDBİRLİ OLMAK KIYMETİN DE ÖTESİNDE

Amaçlarının dar gelirli vatandaşları yüksek standartlarla ev sahibi yapmak olduğunu belirten İmamoğlu, dün Van’da meydana gelen depremi de hatırlatarak şöyle konuştu:

“Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Van'daki vatandaşlarımıza. Dolayısıyla bizim hayatımızın bir gerçeği de deprem, önemli bir gerçeği. Sosyal konut üretirken aslında depremle ilgili de tedbirli şehirler olmayı hedefliyoruz. Tedbirli şehirler olmak kıymetli, hele hele İstanbul'da tedbirli olmak kıymetin de ötesinde. Bu ülkenin ve şehrimizin, geleceğini en çok tehdit eden bu unsurdan korumak anlamına geliyor depremde mücadele. Her anımızda gündemimizde olmak zorunda.”

Deprem gerçeğinin çözümünün bir kuruma ya da bir belediyeye ait olmadığını defalarca dile getirdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Yine dile getireyim ki, bu iş bütünlükçü bir çözüme muhtaçtır. Yani hükümetimizden belediyemize, sivil toplum kuruluşlarından özel sektör temsilcilerine kadar büyük bir seferberlikle depremde mücadeleyi öncelemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

KİPTAŞ projelerinde kesinlikle kaliteden taviz verilmediğini anlatan İmamoğlu, “Ben de bunun takipçisi olacağım. Yani dediğim gibi hiçbir iyilikten taviz vermeden, sadece taksitlerini en düşük maliyetlere, en iyi ve uygun taksit imkanlarına dönük kullanan bir anlayışla süreci yönettik” dedi.

İmamoğlu, sağlık çalışanlarının KİPTAŞ konutlarına büyük ilgi gösterdiğini belirterek, kura çekilişinde öncelikli gruplar arasında olduklarını söyledi.

KİPAŞ’TAN YENİ PROJELER BEKLİYORUM

Kiptaş'ın hızlıca yeni sosyal konutlar üretmesin şart olduğunun altını çizen İmamoğlu, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Kentin estetiğine, kentin güzelliğine güzellik katacak ve çevre duyarlılığı en üst seviyede olacak ve de aynı zamanda kaliteli yapılarla en uygun koşullarda dar gelirli insanlarımıza konut imkanı sağlayacak şekilde yolla devam etmelidir. Ben heyecanla ikincisini üçüncüsünü, Kiptaş'ın bu yeni döneminde hızlıca bekliyorum.”

ALİ KURT: “SİLİVRİ’DE BUGÜNE KADAR BİR KONUT PROJESİNDEKİ EN YÜKSEK BAŞVURU”

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da İmamoğlu’ndan önce yaptığı konuşmada, “3 haftalık ön başvuru süresi sonunda, başvuru sayımız 40 bin 392 oldu. Kuraya girecek olan ve noter tarafından onaylanan başvuru sayımız 38 bin 144. Silivri’de bugüne kadar bir konut projesindeki en yüksek başvuru sayısına ulaştık” bilgisini paylaştı.

Dar gelirli aileleri ödenebilir koşullarda nitelikli konutlarla buluşturmak hedefiyle yola çıktıklarını belirten Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Silivri ilçesi özelinde aldığımız bu başvuru sayısı İstanbullda; dar gelirlilerin ve özellikle ayrıcalıklı grup kategorisine aldığımız sağlık çalışanlarının taleplerine kulak verilmesi gerektiğini ortaya koydu. Sosyal konut istanbul’da hala önemli bir ihtiyaç. İstanbul büyükşehir belediyesi iştiraki kiptaş olarak bu talep bize bir misyon yüklüyor. Farkındayız ve bu yolda örnek projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

ÇOK DOĞRU SIRALAMA

Kura töreni öncelikle, şehit aileleri, harp, vazife malulleri, dul, yetim, en az yüzde 40 oranında engelliler ile sağlık personelleri için gerçekleştirildi. Ayrıcalıklı grupların kura çekiliş sırası, kura ile belirlendi. Her ayrıcalıklı grup için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrıldı. Kura çekilişi ile her ayrıcalık grup için 50’şer asil hak sahibi ile 150’şer yedek üye belirlendi. Çekilişte ilk sırayı şehit aileleri, harp ve vazife malulleri aldı. İmamoğlu bu durumu, “Çok doğru bir sıralama başlangıcı oldu” diyerek takdir etti.

İlk sırayı alan şehit aileleri, harp ve vazife malulleri için kura çekilişi yapıldı. İmamoğlu yaptığı çekilişle, Şebnem Marova ve Zeliha Korkmaz isimli şehit yakını vatandaşların isimlerini belirledi.

CUMARTESİ VE PAZAR DA KURA ÇEKİLECEK

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan kura çekilişi; 552 adet 2+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler için yapılacak. Toplam 552 asil hak sahibi ile bin 656 yedek üye belirlenecek.

28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olan kura çekilişi ise, 474 adet 2+1 açık mutfaktan oluşan daireler ile 220 adet 3+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler için yapılacak. 2+1 açık mutfaktan oluşan daire tipleri için 474 asil hak sahibi ile 1.422 yedek üye belirlenecek. 3+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler içinse 220 asil hak sahibi ile 660 yedek üye belirlenecek. Kura çekilişleri sonunda asil hak sahipleri ve yedek üyeler ile iletişime geçilerek sözleşme süreci başlatılacak. Pazar günü yapılacak kura çekilişleri de KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.