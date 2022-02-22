İBB’nin Sultanbeyli metro şantiyesinde bulunan afişler parçalandı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, metro inşaatına asılan afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı. Yaşananları kameraya alan bir vatandaş, yaşananlara isyan etti.

Sultanbeyli’de İBB tarafından 7-24 yapımı devam eden metro çalışmaları ile ilgili yapılan bilgi afişlerine zarar verildi. Olayı kameraya çeken bir yurttaş ise afişlerin parçalanmasına sitem etti. Videoyu çeken vatandaş, “Bu yatırımlar bize. Bu afişler, hizmet bizim için Sultanbeyli için yapılıyor. Ruh hastası manyak bunlar.” dedi.