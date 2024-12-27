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İBB'nin taksi anketi sonuçlandı: İstanbul'un yeni taksileri böyle olacak

İBB'nin taksi anketi sonuçlandı: İstanbul'un yeni taksileri böyle olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi tasarımı için yaptığı anket sonuçlandı. İBB Başkanı İmamoğlu, anketin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul'daki taksilerin tasarımı değişiyor. Megakentte hizmete girmesi planlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için yapılan tasarım çalışmalarına ilişkin anket sonuçlandı.

İMAMOĞLU ANKET SONUCUNU DUYURDU

İBB'nin başlattığı ankete yüz bin kişi katılırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında 2500 yeni taksinin de İstanbulluların hizmetinde olacağını açıkladı.

EN ÇOK OYU E ŞIKKI ALDI

Kazanan E şıkkındaki taksi olurken oyların yaklaşık otuz binini aldı.

Uygulama tabanlı yeni taksilerin kısa süre sonra İstanbul trafiğine çıkması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi tasarımı için yaptığı anket sonuçlandı. İBB Başkanı İmamoğlu, anketin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu taksi tasarımı
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