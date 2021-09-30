  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İBB'nin taksi projesi 9. kez UKOME'de

İBB'nin taksi projesi 9. kez UKOME'de

İBB'nin taksi projesi 9. kez UKOME'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 taksi projesinin 1000 taksilik bölümü bugün UKOME'ye geliyor. 9. kez taksi projesinin geldiği UKOME oylama yapılacak

Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında da kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi hedefleniyor.

Ancak bu projenin uygulanabilmesi için Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İBB'nin yeni taksi projesi tam 8 kez UKOME’ye geldi, oylandı ve reddedildi. Bugün, İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası planının bin taksi plakası kısmı yeniden UKOME gündemine gelecek ve oylanacak.

8. Oylamada olduğu gibi bugünkü 9. oylamada da ilçe belediyelerinin temsilcileri de oy kullanacak.

Etiketler taksi ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eda Erdem'den ödül gecesine damga vuran Atatürk mesajı
İstanbul'da ''navigasyon'' kazası! Navigasyonun dediğini yaptı ve...
Grip miyim, korona mı? Bu belirtilere dikkat!
Dolar/TL'den yeni rekor! Piyasalar resmen alev aldı
İstanbul'da ''navigasyon'' kazası! Navigasyonun dediğini yaptı ve...
İşten çıkarıldı, ortalığı savaş alanına çevirdi
Havalimanında şoke eden olay! ''Şeyinden'' 1 kilo altın çıktı!
Koronavirüsün ilacı Türkiye'de bulundu! Bu sudan sprey üretildi
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mutfak sırrı ortaya çıktı
Sedat Peker'den gece yarısı Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar yanıtı