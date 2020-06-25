İBB'nin taksi teklifi reddedildi

İstanbul’da 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi. Teklif alt komisyona havale edildi ve bir sonraki UKOME toplantısında tekrar görüşülecek.

UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı yeni 5 bin taksi düzenlemesini görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantından önce yeni taksi sayısıyla ilgili teklif 6 bine çıkarıldı.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un başkanlık yaptığı toplantıya oy hakkı bulunan 11 İBB bürokratı ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üye katıldı.

‘SİYASİ BİR KARARDIR’

İBB ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı, karara ilişkin olarak “UKOME’nin yapısının değişmesinin sonucu olarak Kurula sonradan eklenen Bakanlıkların görüşleriyle bu karar alındı. Yani bu karar siyasi bir karardır.” açıklamasında bulundu.





İstanbul’da 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi. Teklif, UKOME’de İBB temsilcilerinin oyuna karşılık valilik ve bakanlık temsilcilerinin oyuyla kabul edilmeyerek alt komisyona havale edildi.

İstanbul’da 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi. Teklif alt komisyona havale edildi ve bir sonraki UKOME toplantısında tekrar görüşülecek.

İmamoğlu’ndan İstanbullulara Belediye Taksisi müjdesi

UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı yeni 5 bin taksi düzenlemesini görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantından önce yeni taksi sayısıyla ilgili teklif 6 bine çıkarıldı.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un başkanlık yaptığı toplantıya oy hakkı bulunan 11 İBB bürokratı ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üye katıldı.

‘SİYASİ BİR KARARDIR’

İBB ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı, karara ilişkin olarak “UKOME’nin yapısının değişmesinin sonucu olarak Kurula sonradan eklenen Bakanlıkların görüşleriyle bu karar alındı. Yani bu karar siyasi bir karardır.” açıklamasında bulundu.

31 Mart 2019 seçimlerinden önce UKOME’deki üye çoğunluğu Büyükşehir Belediyeleri’nde olmasına karşın, yapılan mevzuat düzenlemeyle valilik ve bakanlık temsilcileri UKOME’de çoğunluk haline getirildi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta İstanbul’a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını açıklayarak, şunları söylemişti:

“Kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi, İBB olacak. Prensipleri var; elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. QR koduyla, İstanbulkart’la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla…”